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22 Şub 2022 - 14:36

Survivor’da Her Şey Birbirine Girdi! Batuhan, Yasin, Hikmet, Nisa… Artık Siyah ve Beyaz Olacaklar! Son Kavga Her Şeyi Değiştirdi!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da takımlar karışıyor! Her şeyin birbirine girdiği görülürken; Batuhan, Yasin, Hikmet, Nisa gibi isimlerin Siyah ve Beyaz takım olmakla birlikte karışacağı gündeme bomba gibi düştü. Yaşanan son kavgayla birlikte her şeyin karıştığı da görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…