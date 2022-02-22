- 22 Şub 2022 - 14:36 G: 22 Şub 2022 - 14:40

Survivor’da Her Şey Birbirine Girdi! Batuhan, Yasin, Hikmet, Nisa… Artık Siyah ve Beyaz Olacaklar! Son Kavga Her Şeyi Değiştirdi!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da takımlar karışıyor! Her şeyin birbirine girdiği görülürken; Batuhan, Yasin, Hikmet, Nisa gibi isimlerin Siyah ve Beyaz takım olmakla birlikte karışacağı gündeme bomba gibi düştü. Yaşanan son kavgayla birlikte her şeyin karıştığı da görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star’da heyecan artarak devam ediyor. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise başroller Yasin ve Hikmet olmuştu. İkili konsey sonrasında yumruklu ve küfürlü kavganın içinde kendilerini bulmuşlardı. Şimdi ise ipler gerildi!

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22 Şub 2022 - 14:36 Ankara- Yaşam

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