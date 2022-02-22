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22 Şub 2022 - 14:57

Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Cayır Cayır! Camın Önüne Geçip; Derin Yırtmaçlı Elbisesinden Bacağını Kaldırdı… Görenler Eriyor!

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aşk Mantık İntikam’da Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk, cayır cayır yaktı… Camın önüne geçip; birbirinden çekici pozlar veren Burcu Özberk, derin yırtmaçlı elbisesiyle nefesleri kesti. Bacağını, yırtmacından çıkaran ve çekici hallerini kanıtlayan Burcu Özberk’in paylaşımını görenlerse eridi! İşte merak edilen tüm detaylar…