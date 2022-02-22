- 22 Şub 2022 - 14:57 G: 22 Şub 2022 - 15:10

Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Cayır Cayır! Camın Önüne Geçip; Derin Yırtmaçlı Elbisesinden Bacağını Kaldırdı… Görenler Eriyor!

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aşk Mantık İntikam’da Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk, cayır cayır yaktı… Camın önüne geçip; birbirinden çekici pozlar veren Burcu Özberk, derin yırtmaçlı elbisesiyle nefesleri kesti. Bacağını, yırtmacından çıkaran ve çekici hallerini kanıtlayan Burcu Özberk’in paylaşımını görenlerse eridi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen gibi isimlerin bulunduğu Aşk Mantık İntikam dizisinin son bölümü Cuma akşamı gelmişti. Senaryoda taktik değiştiren Aşk Mantık İntikam dizisinin reytinglerinin giderek düşmesiyle birlikte seyircileri heyecanlandıran sahneler ön plana çıkmıştı. Aşk Mantık İntikam dizisiyle akıllarda Esra olarak kalan Burcu Özberk’se nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 Şub 2022 - 14:57 - Yaşam

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