- 22 Şub 2022 - 23:47

Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Cayır Cayır! Camın Önüne Geçip; Derin Yırtmaçlı Elbisesinden Gecenin Işık Topu Oldu! Görseli Görenler Yok Artık!

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aşk Mantık İntikam’da Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk, cayır cayır yaktı… Camın önüne geçip; birbirinden çekici pozlar veren Burcu Özberk, derin yırtmaçlı elbisesiyle nefesleri kesti. Bacağını, yırtmacından çıkaran ve çekici hallerini kanıtlayan Burcu Özberk’in paylaşımını görenlerse eridi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen gibi isimlerin bulunduğu Aşk Mantık İntikam dizisinin son bölümü Cuma akşamı gelmişti. Senaryoda taktik değiştiren Aşk Mantık İntikam dizisinin reytinglerinin giderek düşmesiyle birlikte seyircileri heyecanlandıran sahneler ön plana çıkmıştı. Aşk Mantık İntikam dizisiyle akıllarda Esra olarak kalan Burcu Özberk’se nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

22 Şub 2022 - 23:47 - Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor’da Gök Kubbe Üzerlerine Yıkıldı! Batuhan, Yasin, Hikmet, Nisa… Artık Siyah ve Beyaz Olacaklar! 3. Dünya Savaşı Her Şeyi Değiştirdi! mask
Survivor’da Gök Kubbe Üzerlerine Yıkıldı! Batuhan, Yasin, Hikmet, Nisa… Artık Siyah ve Beyaz Olacaklar! 3. Dünya Savaşı Her Şeyi Değiştirdi!
Yasak Elma'nın Kumru'su Eşekten Düşmüşe Döndü! Valizini Topladı; Eşyalarını İçine Tıktı! Resmen Kovuldu “Kurtulduk!” mask
Yasak Elma'nın Kumru'su Eşekten Düşmüşe Döndü! Valizini Topladı; Eşyalarını İçine Tıktı! Resmen Kovuldu “Kurtulduk!”
Üç Kız Kardeş 'in Türkan'ı Özgü Kaya’nın Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Partneri Berker Güven İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Üç Kız Kardeş 'in Türkan'ı Özgü Kaya’nın Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Partneri Berker Güven İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Üç Kız Kardeş 'in Dönüş'ü Almila Ada’nın Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Partneri Melisa Berberoğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Üç Kız Kardeş 'in Dönüş'ü Almila Ada’nın Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Partneri Melisa Berberoğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Mehmet Ali Erbil'in Eski Eşi Tuğba Coşkun Bakın Kaç Yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Sevgilisi Fikret Orman İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…  mask
Mehmet Ali Erbil'in Eski Eşi Tuğba Coşkun Bakın Kaç Yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Sevgilisi Fikret Orman İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… 
Esra Erol Bile Ne Diyeceğini Şaşırdı! 66 Yaşındaki Kadın Cinnet Sebebi Oldu! Kübra Ünzele Kimdir, Kübra Ünzele Olayı Nedir? mask
Esra Erol Bile Ne Diyeceğini Şaşırdı! 66 Yaşındaki Kadın Cinnet Sebebi Oldu! Kübra Ünzele Kimdir, Kübra Ünzele Olayı Nedir?
Baba Dizisinin Fazilet'i Ayda Aksel Bakın Kaç Yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Haluk Bilginer İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… mask
Baba Dizisinin Fazilet'i Ayda Aksel Bakın Kaç Yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Haluk Bilginer İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Baba Dizisinin Emin’i Hakkında Şok Eden Gerçek! Haluk Bilginer Hayranları Bunu Hiç Bilmiyordu, Görenler Delirdi! Meğer… mask
Baba Dizisinin Emin’i Hakkında Şok Eden Gerçek! Haluk Bilginer Hayranları Bunu Hiç Bilmiyordu, Görenler Delirdi! Meğer…
Baba Dizi Oyuncusu Özge Yağız Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Haluk Bilginer İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
Baba Dizi Oyuncusu Özge Yağız Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Haluk Bilginer İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti…
İclal Aydın’nın Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Partneri Reha Özcan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
İclal Aydın’nın Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Partneri Reha Özcan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor’da Gök Kubbe Üzerlerine Yıkıldı! Batuhan, Yasin, Hikmet, Nisa… Artık Siyah ve Beyaz Olacaklar! 3. Dünya Savaşı Her Şeyi Değiştirdi! mask
Survivor’da Gök Kubbe Üzerlerine Yıkıldı! Batuhan, Yasin, Hikmet, Nisa… Artık Siyah ve Beyaz Olacaklar! 3. Dünya Savaşı Her Şeyi Değiştirdi!
Yasak Elma'nın Kumru'su Eşekten Düşmüşe Döndü! Valizini Topladı; Eşyalarını İçine Tıktı! Resmen Kovuldu “Kurtulduk!” mask
Yasak Elma'nın Kumru'su Eşekten Düşmüşe Döndü! Valizini Topladı; Eşyalarını İçine Tıktı! Resmen Kovuldu “Kurtulduk!”
Ağlamam Ağlatırım Diyen Burçlar Hangisidir? İşte Zorlukların Üstesinden Gelen O Burçlar… mask
Ağlamam Ağlatırım Diyen Burçlar Hangisidir? İşte Zorlukların Üstesinden Gelen O Burçlar…
Masum Rolünü En İyi Oynayan Burçlar Hangisidir? İşte İçinde Canavar Çıkan O Burçlar… mask
Masum Rolünü En İyi Oynayan Burçlar Hangisidir? İşte İçinde Canavar Çıkan O Burçlar…
Her İstediğini Elde Eden Burçlar Hangisidir? İşte Tuttuğunu Koparan O Burçlar… mask
Her İstediğini Elde Eden Burçlar Hangisidir? İşte Tuttuğunu Koparan O Burçlar…
Dik Duruşuyla Herkesi Ezen Burçlar Hangisidir? İşte En Yürekli O Burçlar… mask
Dik Duruşuyla Herkesi Ezen Burçlar Hangisidir? İşte En Yürekli O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status