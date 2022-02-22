Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Cayır Cayır! Camın Önüne Geçip; Derin Yırtmaçlı Elbisesinden Gecenin Işık Topu Oldu! Görseli Görenler Yok Artık!
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aşk Mantık İntikam’da Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk, cayır cayır yaktı… Camın önüne geçip; birbirinden çekici pozlar veren Burcu Özberk, derin yırtmaçlı elbisesiyle nefesleri kesti. Bacağını, yırtmacından çıkaran ve çekici hallerini kanıtlayan Burcu Özberk’in paylaşımını görenlerse eridi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen gibi isimlerin bulunduğu Aşk Mantık İntikam dizisinin son bölümü Cuma akşamı gelmişti. Senaryoda taktik değiştiren Aşk Mantık İntikam dizisinin reytinglerinin giderek düşmesiyle birlikte seyircileri heyecanlandıran sahneler ön plana çıkmıştı. Aşk Mantık İntikam dizisiyle akıllarda Esra olarak kalan Burcu Özberk’se nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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22 Şub 2022 - 23:47 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.