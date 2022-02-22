Anasayfa/

Foto Galeri/

22 Şub 2022 - 23:47

Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Cayır Cayır! Camın Önüne Geçip; Derin Yırtmaçlı Elbisesinden Gecenin Işık Topu Oldu! Görseli Görenler Yok Artık!

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aşk Mantık İntikam’da Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk, cayır cayır yaktı… Camın önüne geçip; birbirinden çekici pozlar veren Burcu Özberk, derin yırtmaçlı elbisesiyle nefesleri kesti. Bacağını, yırtmacından çıkaran ve çekici hallerini kanıtlayan Burcu Özberk’in paylaşımını görenlerse eridi! İşte merak edilen tüm detaylar…