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22 Şub 2022 - 15:24

İmparator İbrahim Tatlıses’ten Kahreden Açıklama! Sözleriyle Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı! Perde Arkasını Aralamadı Ama Dedikleri… “Yok Artık”

STAR TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show’da film koptu! Tatlıses öyle bir açıklama yaptı ki, milyonlar kahroldu. Sözleriyle yürekleri sızlatan Tatlıses, perde arkasındaki isimleri söylemedi ama yorumlar gırla geldi. İşte izleyicisine “Yok artık” dedirten açıklamalar…