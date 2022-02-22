- 22 Şub 2022 - 15:24 G: 22 Şub 2022 - 15:35

İmparator İbrahim Tatlıses’ten Kahreden Açıklama! Sözleriyle Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı! Perde Arkasını Aralamadı Ama Dedikleri… “Yok Artık”

STAR TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show’da film koptu! Tatlıses öyle bir açıklama yaptı ki, milyonlar kahroldu. Sözleriyle yürekleri sızlatan Tatlıses, perde arkasındaki isimleri söylemedi ama yorumlar gırla geldi. İşte izleyicisine “Yok artık” dedirten açıklamalar…

Sevilerek takip edilen İbo Show’un son bölümünde birbirinden ünlü isim konuk olarak katılmıştı. Ailesiyle sorunlar yaşadığını açıklayan Tatlıses, şimdide arkadaşları hakkında dedikleriyle şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 Şub 2022 - 15:24 Ankara- Yaşam

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