Mahmut Tuncer’in Kızı Çileden Çıktı! Açıklamasını Beşe Katladı; Dedikleri Çığırdan Çıkardı! Meğer Demek İstedikleri…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer, yine şok sözlerde bulundu. Adeta çileden çıkan Tuncer, açıklamasını beşe katladı. Dedikleri yeniden birçok kişiyi çığırından çıkarırken; demek istediklerinin çok farklı olduğunu duyurdu! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu durum ise Gizem Tuncer’i yeniden gündeme taşıdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz günlerde Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer, “Parasız adam, gereksiz adamdır” yorumunda bulunmuş ve tepkilerin odak noktası haline gelmişti. Üst üste linç yiyince soluğu canlı yayında alan Gizem Tuncer, 2. Sayfa isimli programa konuk olarak katıldı. Demek istediğinin çok farklı bir şey olduğunu dile getiren Gizem Tuncer, ağızları yeniden açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.