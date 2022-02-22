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22 Şub 2022 - 16:23

Mahmut Tuncer’in Kızı Çileden Çıktı! Açıklamasını Beşe Katladı; Dedikleri Çığırdan Çıkardı! Meğer Demek İstedikleri…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer, yine şok sözlerde bulundu. Adeta çileden çıkan Tuncer, açıklamasını beşe katladı. Dedikleri yeniden birçok kişiyi çığırından çıkarırken; demek istediklerinin çok farklı olduğunu duyurdu! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu durum ise Gizem Tuncer’i yeniden gündeme taşıdı! İşte merak edilen tüm detaylar…