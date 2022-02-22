Kaderimin Oyunu Cemal’in Nereli Olduğunu Duyan Titriyor! Herkes Amerika Diyordu Ama Ters Köşe Tokat Gibi Çarptı! Meğer Akın Akınözü...
Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Akın Akınözü gerek rol aldığı diziler ve gerekse sosyal medya paylaşımlarıyla birlikte gündemde kalmayı başardı. Cemal karakteriyle adını yeniden ışıldatan Akın Akınözü’nün nereli olduğunu duyan titremeye başladı! Herkes Amerikalı olduğunu düşünüyordu ama meğer Akın Akınözü…
Hercai dizisiyle birlikte adını televizyon dünyasına kazıyan Akın Akınözü, son zamanlarda sosyal medya da en çok tıklanan isimler arasında yer alıyor. Milyonlarca kişi ünlü oyuncunun nereli olduğunu, yaşını, sevgilisini ve daha birçok şeyi merak ediyor. Bununla beraber Akın AKınözü’nün nereli olduğunu öğrenen takipçileri şaşkınlıklarına engel olamadı. Milyonlarca kişi oyuncunun Amerikalı olduğunu zannediyordu. Bu gerçek ise herkesi büyük bir şaşkınlığa uğrattı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.