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22 Şub 2022 - 16:56

Masterchef Dilara Başaran Bambaşka Birisi Oldu! İmaj Değişikliğiyle Şok Etkisi Yarattı! “Sergen Bile Tanıyamaz” Saçlar Başlar…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Dilara Başaran; bambaşka birisi oldu! İmaj değişikliğiyle gündeme bomba gibi düşen Dilara Başaran, hayranlarına büyük bir şok etkisi yarattı. Birçok kişi ise “Sergen Özen bile tanıyamaz” yorumunda bulundu! Saçlarıyla milyonları delirten Dilara Başaran, sosyal medyayı ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…