Masterchef Dilara Başaran Bambaşka Birisi Oldu! İmaj Değişikliğiyle Şok Etkisi Yarattı! “Sergen Bile Tanıyamaz” Saçlar Başlar…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Dilara Başaran; bambaşka birisi oldu! İmaj değişikliğiyle gündeme bomba gibi düşen Dilara Başaran, hayranlarına büyük bir şok etkisi yarattı. Birçok kişi ise “Sergen Özen bile tanıyamaz” yorumunda bulundu! Saçlarıyla milyonları delirten Dilara Başaran, sosyal medyayı ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Masterchef’ten 5. Olarak ayrılan Dilara Başaran; yarışma tarihinin akıllara kazınan yarışmacılarından birisi olmuştu. Hem duruşuyla hem de performansıyla sık sık gündeme taşınan Dilara Başaran, şimdide yeni imajıyla hayranlarını şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.