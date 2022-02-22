- 22 Şub 2022 - 17:39 G: 22 Şub 2022 - 17:43

Hande Erçel ve Kerem Bürsin Ayrılığının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Demet Özdemir Deniyordu Ama İkiliyi Bitiren Şey… “Yazıklar Olsun”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Demet Özdemir yüzünden kavga ettikleri ve ilişkiyi bitirdikleri konuşulan Erçel ve Bürsin’in aslında Demet Özdemir’le bağlantıları olmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine binlerce kişi “Yazıklar olsun” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sen Çal Kapımı dizisi ile seyirci karşısına çıkan Hande Erçel ve Kerem Bürsin sosyal medyanın en çok sevdiği iki isim olarak televizyon tarihinde deprem etkisi yaratmışlardı. Milyonlarca kişi ikilinin sevgili olduğunu iddia etmiş ve çift en sonunda bunu doğrulamıştı. Son zamanlarda ise Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Bu ayrılığın ardından ikilinin hayran kitlesi neler olduğunu araştırmaya başladı. Ortaya çıkan o gerçek ise milyonlarca kişinin, “Yazıklar olsun!” yorumları yapmasına neden oldu. Peki, neler oluyor?

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22 Şub 2022 - 17:39 Ankara- Yaşam

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