Hande Erçel ve Kerem Bürsin Ayrılığının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Demet Özdemir Deniyordu Ama İkiliyi Bitiren Şey… “Yazıklar Olsun”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Demet Özdemir yüzünden kavga ettikleri ve ilişkiyi bitirdikleri konuşulan Erçel ve Bürsin’in aslında Demet Özdemir’le bağlantıları olmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine binlerce kişi “Yazıklar olsun” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisi ile seyirci karşısına çıkan Hande Erçel ve Kerem Bürsin sosyal medyanın en çok sevdiği iki isim olarak televizyon tarihinde deprem etkisi yaratmışlardı. Milyonlarca kişi ikilinin sevgili olduğunu iddia etmiş ve çift en sonunda bunu doğrulamıştı. Son zamanlarda ise Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Bu ayrılığın ardından ikilinin hayran kitlesi neler olduğunu araştırmaya başladı. Ortaya çıkan o gerçek ise milyonlarca kişinin, “Yazıklar olsun!” yorumları yapmasına neden oldu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.