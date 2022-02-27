- 27 Şub 2022 - 19:28

Survivor Mert ve Sude Çekilme Kararı İle Şok Etti! Acun Medya Ne Derse Desin Olmuyor! Maaşa Zam, İşe Son… “Yok Artık”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da isimlerini bir kez duyuran Mert Öcal ve Sude Burcu’nun yarışmadan çekilecekleri gündeme bomba gibi düştü. Acun Medya’nın ikna çabalarına karşın kararlarını vermiş olan isimlere en son ücrette artış talebi öne sürüldü ama görenleri şok eden bir detay yaşandı! İşte milyonlara “Yok artık” dedirten o durum…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlık için kıyasıya mücadele veren iki takımdan kazanan tarafsa Gönüllüler olmuştu. Dün akşamki bölümün başrollerinde Hikmet ve Yasin yer alırken; Sude ve Mert’ten skandal bir karar çıktı ve yarışmadan çekilmek istedikleri iddia edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Şub 2022 - 19:28 - Yaşam

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