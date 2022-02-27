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27 Şub 2022 - 19:28

Survivor Mert ve Sude Çekilme Kararı İle Şok Etti! Acun Medya Ne Derse Desin Olmuyor! Maaşa Zam, İşe Son… “Yok Artık”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da isimlerini bir kez duyuran Mert Öcal ve Sude Burcu’nun yarışmadan çekilecekleri gündeme bomba gibi düştü. Acun Medya’nın ikna çabalarına karşın kararlarını vermiş olan isimlere en son ücrette artış talebi öne sürüldü ama görenleri şok eden bir detay yaşandı! İşte milyonlara “Yok artık” dedirten o durum…