ASKİ Ankara Su Kesintileri: 23 Şubat 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 23 Şubat 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Su kesintilerinden dolayı mağdur olmak istemeyen Ankaralılar konuyla ilgili bilgi almak istiyor. ASKİ ise, 23 Şubat 2022 Çarşamba günü Ankara’da yaşanacak su kesintilerinin ne zaman son bulacağına dair bilgilendirmeyi Ankaralılara bildirmiş bulunuyor. Peki, ASKİ 23 Şubat Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 23 Şubat Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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