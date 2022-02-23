23 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 23 Şubat 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’nın dört bir yanında etkisini hissettiren elektrik kesintileri, 23 Şubat 2022 Çarşamba günü de devam ediyor. Bu elektrik kesintilerinin son bulacağı zamanı merak eden Ankaralılara yanıtsa Başkent EDAŞ’tan geliyor. Peki, 23 Şubat Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 23 Şubat Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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