- 23 Şub 2022 - 08:40 G: 23 Şub 2022 - 08:47

23 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

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Ankara’nın dört bir yanında etkisini hissettiren elektrik kesintileri, 23 Şubat 2022 Çarşamba günü de devam ediyor. Bu elektrik kesintilerinin son bulacağı zamanı merak eden Ankaralılara yanıtsa Başkent EDAŞ’tan geliyor. Peki, 23 Şubat Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 23 Şubat Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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23 Şub 2022 - 08:40 - Yaşam

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