Ceylan Gözlüm Türküsünün Acıklı Hikayesi Yürekleri Sızlattı! İşte Metehan Polat Ceylan Gözlüm Türküsünün Hikayesi…

Şimdilerde genç bir adam olan Metehan Polat tarafından seslendirilen Ceylan Gözlüm türküsü, sosyal medya platformlarında adeta fenomen hale gelmiş bulunuyor. Acıklı sözleriyle herkesin adeta içini parçalayan Ceylan Gözlüm türküsünün hikayesiyse duyanların yüreğini adeta parçalıyor. Peki, Ceylan Gözlüm türküsünün hikayesi ne? İşte Metehan Polat Ceylan Gözlüm türküsünün hikayesi…

Geçtiğimiz günlerde genç bir adam olan Metehan Polat tarafından seslendirilen “Ceylan Gözlüm” isimli türkü, şimdilerde sosyal medya platformlarının en çok izlenen videolarından biri haline geldi. “Ceylan Gözlüm” isimli türküde geçen; “Bakışların yüreğimde, açtı yara ceylan gözlüm, bekliyorum elin ile, yaram sara ceylan gözlüm, seni gördüm boynu bükük, genç yaşında ömrü sökük, gözü yaşlı perçem dökük, zülfün tara ceylan gözlüm, dağ başında soğuk varmış, geçit vermez duman karmış, her tarafı (gurbet eli) avcı sarmış, düşme tora ceylan gözlüm” sözleri şarkının bir hikayesi olup olmadığını akıllara getirdi. Öte yandan Ceylan Gözlüm şarkısının hikayesi herkesin yüreğini adeta parçaladı!

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