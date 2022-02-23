Aslı Bekiroğlu Bakın Kaç Yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Sevgilisi Kubilay Aka İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…

Geçtiğimiz günlerde objektiflere ünlü isimlerden biriyle el ele yakalanan Aslı Bekiroğlu, magazin takipçilerinin yakın markaja aldığı isimler arasındaki yerini aldı. O fotoğrafa ilişkin ilk kez konuşan Aslı Bekiroğlu, aşk iddialarını da yanıtladı. Öte yandan ünlü oyuncu ile yakalandığı isim arasındaki yaş farkı herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Aslı Bekiroğlu kaç yaşında? Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka sevgili mi? Aslı Bekiroğlu kimdir, aslen nereli, sevgilisi var mı? İşte, detaylar…

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