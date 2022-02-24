Üç Kız Kardeş’in Sadık’ı Reha Özcan Bakın Kaç Yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Yeşim Özcan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Şimdilerde Kanal D ekranlarının yeni dizisi olan Üç Kız Kardeş ile seyircisinin karşısına çıkan Reha Özcan, dizide Sadık karakterine hayat vermeye başladı. Yeni karakteriyle bir hayli sevilen Reha Özcan ile ilgili merak edilen ve eşi Yeşim Özcan ile arasında ki yaş farkının detayları haberimizde...
Şimdilerde Kanal D ekranlarının yeni dizisi olan Üç Kız Kardeş ile seyircisinin karşısına çıkan Reha Özcan, dizide Sadık karakterine hayat vermeye başladı. Yeni karakteriyle bir hayli sevilen Reha Özcan, şimdilerde televizyon izleyicisinin de bir hayli merak ettiği isimler arasındaki yerini aldı. Öte yandan yeni rolünü ardından mercek altına alınan Reha Özcan’ın yaşı herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Üç Kız Kardeş’in Sadık’ı Reha Özcan kaç yaşında? Reha Özcan kimdir, aslen nereli? Reha Özcan evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
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24 Şub 2022 - 00:01 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.