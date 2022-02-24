- 24 Şub 2022 - 00:01

Üç Kız Kardeş’in Sadık’ı Reha Özcan Bakın Kaç Yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Yeşim Özcan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… 

Şimdilerde Kanal D ekranlarının yeni dizisi olan Üç Kız Kardeş ile seyircisinin karşısına çıkan Reha Özcan, dizide Sadık karakterine hayat vermeye başladı. Yeni karakteriyle bir hayli sevilen Reha Özcan ile ilgili merak edilen ve eşi Yeşim Özcan ile arasında ki yaş farkının detayları haberimizde...

Şimdilerde Kanal D ekranlarının yeni dizisi olan Üç Kız Kardeş ile seyircisinin karşısına çıkan Reha Özcan, dizide Sadık karakterine hayat vermeye başladı. Yeni karakteriyle bir hayli sevilen Reha Özcan, şimdilerde televizyon izleyicisinin de bir hayli merak ettiği isimler arasındaki yerini aldı. Öte yandan yeni rolünü ardından mercek altına alınan Reha Özcan’ın yaşı herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Üç Kız Kardeş’in Sadık’ı Reha Özcan kaç yaşında? Reha Özcan kimdir, aslen nereli? Reha Özcan evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…

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24 Şub 2022 - 00:01 - Magazin

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