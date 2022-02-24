Yağmur Uzunoğlu Nereli? Yağmur Uzunoğlu'nun Nereli Olduğunu Görünce Şaşıracaksınız... Ankara Gerçeği Şaşırttı, Meğer Memleketi…

Ekranların genç yeteneklerinden biri olan Yağmur Uzunoğlu, TRT1 ekranlarından yayınlanan Benim Adım Melek isimli dizisinde gösterdiği oyunculuk performansı ile televizyon seyircisini adeta kendisine hayran bıraktı. O rolün ardından hala hafızalara kazınmış olan genç oyuncu Yağmur Uzunoğlu, şimdilerde yeniden televizyon izleyicisinin mercek altına aldığı isimlerden biri oldu. Öte yandan ünlü ismin memleketi herkesi adeta şok etmeyi başardı. Peki, Yağmur Uzunoğlu nereli? Yağmur Uzunoğlu kimdir, kaç yaşında? Yağmur Uzunoğlu evli mi, sevgilisi var mı? İşte, detaylar…

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