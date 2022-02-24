- 24 Şub 2022 - 00:01

Yağmur Uzunoğlu Nereli? Yağmur Uzunoğlu'nun Nereli Olduğunu Görünce Şaşıracaksınız... Ankara Gerçeği Şaşırttı, Meğer Memleketi…

Ekranların genç yeteneklerinden biri olan Yağmur Uzunoğlu, TRT1 ekranlarından yayınlanan Benim Adım Melek isimli dizisinde gösterdiği oyunculuk performansı ile televizyon seyircisini adeta kendisine hayran bıraktı. O rolün ardından hala hafızalara kazınmış olan genç oyuncu Yağmur Uzunoğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Ekranların genç yeteneklerinden biri olan Yağmur Uzunoğlu, TRT1 ekranlarından yayınlanan Benim Adım Melek isimli dizisinde gösterdiği oyunculuk performansı ile televizyon seyircisini adeta kendisine hayran bıraktı. O rolün ardından hala hafızalara kazınmış olan genç oyuncu Yağmur Uzunoğlu, şimdilerde yeniden televizyon izleyicisinin mercek altına aldığı isimlerden biri oldu. Öte yandan ünlü ismin memleketi herkesi adeta şok etmeyi başardı. Peki, Yağmur Uzunoğlu nereli? Yağmur Uzunoğlu kimdir, kaç yaşında? Yağmur Uzunoğlu evli mi, sevgilisi var mı? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

24 Şub 2022 - 00:01 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Ayşe ve Yasin’in Geçmişi Şok Etti! Aralarında Öyle Bir Bağ Var Ki, Her Şey Yerle Bir Olacak! Meğer İkili… mask
Survivor Ayşe ve Yasin’in Geçmişi Şok Etti! Aralarında Öyle Bir Bağ Var Ki, Her Şey Yerle Bir Olacak! Meğer İkili…
Pınar Altuğ Sosyal Medyayı Yaktı Yıktı! Taytını Giyip; Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Sosyal Medya Onu Konuşuyor; Resmen Doğal Afet! mask
Pınar Altuğ Sosyal Medyayı Yaktı Yıktı! Taytını Giyip; Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Sosyal Medya Onu Konuşuyor; Resmen Doğal Afet!
Aleyna Tilki’nin Annesini Görenler Cayır Cayır Yanıyor! Süper Ötesi Minisiyle; Spor Salonunda… “Yandık Be Kadın!” mask
Aleyna Tilki’nin Annesini Görenler Cayır Cayır Yanıyor! Süper Ötesi Minisiyle; Spor Salonunda… “Yandık Be Kadın!”
Kerem Bürsin Hande Erçel’in Tüm İzlerini Sildi! Ego Savaşları Sonları Olmuştu; Bürsin Büyük Haberi Verdi! Gümbür Gümbür… mask
Kerem Bürsin Hande Erçel’in Tüm İzlerini Sildi! Ego Savaşları Sonları Olmuştu; Bürsin Büyük Haberi Verdi! Gümbür Gümbür…
Buse Varol’dan Alişan’a Şok Eden Mesaj! Boşanma Arifesine Gelmişlerdi; Varol Titretti! Yeni Bir Sayfa Mı Açılıyor? mask
Buse Varol’dan Alişan’a Şok Eden Mesaj! Boşanma Arifesine Gelmişlerdi; Varol Titretti! Yeni Bir Sayfa Mı Açılıyor?
Survivor Ayşe Yüksel Şok Etti! Acun Medya Öyle Bir Karar Verdi Ki, Diskalifiyenin Üzerine… “Yok Artık!” mask
Survivor Ayşe Yüksel Şok Etti! Acun Medya Öyle Bir Karar Verdi Ki, Diskalifiyenin Üzerine… “Yok Artık!”
Aslı Bekiroğlu Bakın Kaç Yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Sevgilisi Kubilay Aka İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… mask
Aslı Bekiroğlu Bakın Kaç Yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Sevgilisi Kubilay Aka İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Üç Kız Kardeş’in Sadık’ı Reha Özcan Bakın Kaç Yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Yeşim Özcan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…  mask
Üç Kız Kardeş’in Sadık’ı Reha Özcan Bakın Kaç Yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Yeşim Özcan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… 
Doğduğun Ev Kaderindir'in Emine'si Naz Göktan Nereli? Naz Göktan'ın Nereli Olduğunu Görünce Şaşıracaksınız... Ankara Gerçeği Şaşırttı, Meğer Memleketi… mask
Doğduğun Ev Kaderindir'in Emine'si Naz Göktan Nereli? Naz Göktan'ın Nereli Olduğunu Görünce Şaşıracaksınız... Ankara Gerçeği Şaşırttı, Meğer Memleketi…
Bahar Candan’ın Ablası Durmak Nedir Bilmiyor! Bu Kez Hiçbir Şey Giymeden Paylaştı! Görenler Şok İçerisinde Kalıyor! mask
Bahar Candan’ın Ablası Durmak Nedir Bilmiyor! Bu Kez Hiçbir Şey Giymeden Paylaştı! Görenler Şok İçerisinde Kalıyor!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Ayşe ve Yasin’in Geçmişi Şok Etti! Aralarında Öyle Bir Bağ Var Ki, Her Şey Yerle Bir Olacak! Meğer İkili… mask
Survivor Ayşe ve Yasin’in Geçmişi Şok Etti! Aralarında Öyle Bir Bağ Var Ki, Her Şey Yerle Bir Olacak! Meğer İkili…
Aleyna Tilki’nin Annesini Görenler Cayır Cayır Yanıyor! Süper Ötesi Minisiyle; Spor Salonunda… “Yandık Be Kadın!” mask
Aleyna Tilki’nin Annesini Görenler Cayır Cayır Yanıyor! Süper Ötesi Minisiyle; Spor Salonunda… “Yandık Be Kadın!”
Survivor Ayşe Yüksel Şok Etti! Acun Medya Öyle Bir Karar Verdi Ki, Diskalifiyenin Üzerine… “Yok Artık!” mask
Survivor Ayşe Yüksel Şok Etti! Acun Medya Öyle Bir Karar Verdi Ki, Diskalifiyenin Üzerine… “Yok Artık!”
Buse Varol’dan Alişan’a Şok Eden Mesaj! Boşanma Arifesine Gelmişlerdi; Varol Titretti! Yeni Bir Sayfa Mı Açılıyor? mask
Buse Varol’dan Alişan’a Şok Eden Mesaj! Boşanma Arifesine Gelmişlerdi; Varol Titretti! Yeni Bir Sayfa Mı Açılıyor?
Gönül Dağı Dizisinden Sefer Ayrılıyor! Ölümün Kıyısına Geldi; Her Şey Bitti! Bundan Sonrasının Toplanır Bir Yanı Yok… mask
Gönül Dağı Dizisinden Sefer Ayrılıyor! Ölümün Kıyısına Geldi; Her Şey Bitti! Bundan Sonrasının Toplanır Bir Yanı Yok…
Merve Boluğur’un Yasak Aşkı Ortaya Çıktı! Murat Dalkılıç Bunu Duyarsa Yeniden Yıkılacak! Meğer Bir Dönem…. mask
Merve Boluğur’un Yasak Aşkı Ortaya Çıktı! Murat Dalkılıç Bunu Duyarsa Yeniden Yıkılacak! Meğer Bir Dönem….

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status