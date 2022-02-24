Yağmur Uzunoğlu Nereli? Yağmur Uzunoğlu'nun Nereli Olduğunu Görünce Şaşıracaksınız... Ankara Gerçeği Şaşırttı, Meğer Memleketi…
Ekranların genç yeteneklerinden biri olan Yağmur Uzunoğlu, TRT1 ekranlarından yayınlanan Benim Adım Melek isimli dizisinde gösterdiği oyunculuk performansı ile televizyon seyircisini adeta kendisine hayran bıraktı. O rolün ardından hala hafızalara kazınmış olan genç oyuncu Yağmur Uzunoğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Ekranların genç yeteneklerinden biri olan Yağmur Uzunoğlu, TRT1 ekranlarından yayınlanan Benim Adım Melek isimli dizisinde gösterdiği oyunculuk performansı ile televizyon seyircisini adeta kendisine hayran bıraktı. O rolün ardından hala hafızalara kazınmış olan genç oyuncu Yağmur Uzunoğlu, şimdilerde yeniden televizyon izleyicisinin mercek altına aldığı isimlerden biri oldu. Öte yandan ünlü ismin memleketi herkesi adeta şok etmeyi başardı. Peki, Yağmur Uzunoğlu nereli? Yağmur Uzunoğlu kimdir, kaç yaşında? Yağmur Uzunoğlu evli mi, sevgilisi var mı? İşte, detaylar…
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24 Şub 2022 - 00:01 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.