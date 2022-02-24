- 24 Şub 2022 - 00:01

Doğduğun Ev Kaderindir'in Emine'si Naz Göktan Nereli? Naz Göktan'ın Nereli Olduğunu Görünce Şaşıracaksınız... Ankara Gerçeği Şaşırttı, Meğer Memleketi…

TV8 ekranlarının efsaneleri dizileri arasına adını yazdırmayı başaran Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, final yapmasına rağmen ardında pek çok ismin popülerliğini bıraktı. O isimlerden biri olan ve Doğduğun Ev Kaderindir isimli dizinin Emine karakterine hayat veren Naz Göktan ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

TV8 ekranlarının efsaneleri dizileri arasına adını yazdırmayı başaran Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, final yapmasına rağmen ardında pek çok ismin popülerliğini bıraktı. O isimlerden biri olan ve Doğduğun Ev Kaderindir isimli dizinin Emine karakterine hayat veren Naz Göktan, şimdilerde yeniden televizyon izleyicisinin mercek altına girdi. Öte yandan Naz Göktan’ın memleketini görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Doğduğun Ev Kaderindir'in Emine'si Naz Göktan nereli? Naz Göktan kimdir, kaç yaşında? Naz Göktan sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…

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24 Şub 2022 - 00:01 - Magazin

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