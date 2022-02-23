Aşkından Ölse De İlk Adımı Atmayacak Burçlar Hangisidir? İşte Platonik Aşk Yaşayan O Burçlar…
Söz konusu aşk olduğunda durumların biraz karışacağını her zaman tahmin etmek güç olmuyor. Ancak bu listede yer alan herhangi bir burca sahip olan kişilerden birinden hoşlanıyorsanız, ilk adımı ondan beklemeniz son derece rahatsız oluyor. Sizde adeta aşkından ölmesine rağmen ilk adımı atmayan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Söz konusu aşk olduğunda durumların biraz karışacağını her zaman tahmin etmek güç olmuyor. Ancak bu listede yer alan herhangi bir burca sahip olan kişilerden birinden hoşlanıyorsanız, ilk adımı ondan beklemeniz son derece rahatsız oluyor. Çünkü, bu burçlar aşkından ölse de aşkını itiraf etmediği sürece platonik aşk yaşamayı göze alsa da aşkını asla itiraf etmiyor! Peki, aşkından ölse de ilk adımı atmayacak burçlar hangisidir? İşte platonik aşk yaşayan o burçlar…
23 Şub 2022 - 11:20 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.