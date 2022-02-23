Aşkından Ölse De İlk Adımı Atmayacak Burçlar Hangisidir? İşte Platonik Aşk Yaşayan O Burçlar…

Söz konusu aşk olduğunda durumların biraz karışacağını her zaman tahmin etmek güç olmuyor. Ancak bu listede yer alan herhangi bir burca sahip olan kişilerden birinden hoşlanıyorsanız, ilk adımı ondan beklemeniz son derece rahatsız oluyor. Çünkü, bu burçlar aşkından ölse de aşkını itiraf etmediği sürece platonik aşk yaşamayı göze alsa da aşkını asla itiraf etmiyor! Peki, aşkından ölse de ilk adımı atmayacak burçlar hangisidir? İşte platonik aşk yaşayan o burçlar…