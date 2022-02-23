Saf Görünen Ama Tehlikeli Olan Burçlar Hangisidir? İşte Kendini Belli Etmeyen O Burçlar…
Her burcun insanının göründüğü kadar saf ya da masum olduğunu düşünüyorsanız, çok yanılıyorsunuz. Özellikle bu listede yer alan o burçlara sahip olan insanlar, söz konusu kimliklerini saklamak olduğunda son derece iyi bir rol kesiyor. Sizde saf görünen ve herkesi kandırıp aslında tehlikeli olan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun insanının göründüğü kadar saf ya da masum olduğunu düşünüyorsanız, çok yanılıyorsunuz. Özellikle bu listede yer alan o burçlara sahip olan insanlar, söz konusu kimliklerini saklamak olduğunda son derece iyi bir rol kesiyor. Bunun yanı sıra saf görüntülerinin ardından tehlikeli bir yan da taşıyan bu burçlar, özellikle damarlarına basıldığında çileden çıkabiliyor! Peki, saf görünen ama tehlikeli olan burçlar hangisidir? İşte kendini belli etmeyen o burçlar…
23 Şub 2022 - 11:23 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.