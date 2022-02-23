Her burcun insanının göründüğü kadar saf ya da masum olduğunu düşünüyorsanız, çok yanılıyorsunuz. Özellikle bu listede yer alan o burçlara sahip olan insanlar, söz konusu kimliklerini saklamak olduğunda son derece iyi bir rol kesiyor. Bunun yanı sıra saf görüntülerinin ardından tehlikeli bir yan da taşıyan bu burçlar, özellikle damarlarına basıldığında çileden çıkabiliyor! Peki, saf görünen ama tehlikeli olan burçlar hangisidir? İşte kendini belli etmeyen o burçlar…