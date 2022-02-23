- 23 Şub 2022 - 11:25 G: 23 Şub 2022 - 11:39

Survivor Barış Çileden Çıktı! Sözleriyle Ortalığı İnim İnim İnletti; Hırsızı İfşaladı! Konseyi Birbirine Kattı! Nisa’nın Eski Aşkı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri Survivor’da Barış Murat Yağcı çileden çıktı. Sözleriyle ortalığı inim inim inleten Yağcı, hırsızın kim olduğunu açıkladı! Konseyi birbirine katan isim; ağızların açık kalmasına neden oldu! Nisa Bölükbaşı’yla bir dönem doludizgin bir aşk yaşayan Barış Murat Yağcı, dengelerin değişmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yayınlanan son bölümde ise Acil Konsey toplanmıştı. Hikmet ve Yasin arasındaki tartışma sonucunda Acun Ilıcalı kararını vermişti. Sevilerek takip edilen Survivor’da Barış Murat Yağcı, öyle şeyler dedi ki, ortalık yangın alanına döndü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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23 Şub 2022 - 11:25 Ankara- Yaşam

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