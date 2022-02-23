Demet Akalın’ın Hiç Görülmemiş Fotoğrafı Ortaya Çıktı! Ağzı, Yüzü, Burnu… Tam Tamına 30 Yılı Var! Arasında Dağlar Var…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Akalın milyonları şok içerisinde bıraktı. Yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafı gündeme bomba gibi düşen Demet Akalın’ın ağzının, yüzünün, burnunun daha doğrusu yüzündeki birçok yerin değiştiği görüldü. Tam tamına 30 yıllık bir görsel olan Demet Akalın’ın görseli, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte Demet Akalın’ın hiç bilinmeyen görseli…
Her paylaşımı ayrı bir olay yaratan Demet Akalın, sosyal medyada yapmış olduğu yazım ve noktalama hatalarıyla her geçen gün daha çok takipçi arıtıyor. Bilmeden yazım hatası yapan ve anlamda karmaşa oluşturan pop müziğinin kraliçesi Demet Akalın’ın yıllar önceki fotoğrafı ise şok etkisi yarattı. Aram tam 30 yıl geçtiğini gösteren bu paylaşım, dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.