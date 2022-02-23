Anasayfa/

Foto Galeri/

23 Şub 2022 - 12:09

Demet Akalın’ın Hiç Görülmemiş Fotoğrafı Ortaya Çıktı! Ağzı, Yüzü, Burnu… Tam Tamına 30 Yılı Var! Arasında Dağlar Var…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Akalın milyonları şok içerisinde bıraktı. Yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafı gündeme bomba gibi düşen Demet Akalın’ın ağzının, yüzünün, burnunun daha doğrusu yüzündeki birçok yerin değiştiği görüldü. Tam tamına 30 yıllık bir görsel olan Demet Akalın’ın görseli, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte Demet Akalın’ın hiç bilinmeyen görseli…