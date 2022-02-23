- 23 Şub 2022 - 12:09 G: 23 Şub 2022 - 12:15

Demet Akalın’ın Hiç Görülmemiş Fotoğrafı Ortaya Çıktı! Ağzı, Yüzü, Burnu… Tam Tamına 30 Yılı Var! Arasında Dağlar Var…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Akalın milyonları şok içerisinde bıraktı. Yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafı gündeme bomba gibi düşen Demet Akalın’ın ağzının, yüzünün, burnunun daha doğrusu yüzündeki birçok yerin değiştiği görüldü. Tam tamına 30 yıllık bir görsel olan Demet Akalın’ın görseli, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte Demet Akalın’ın hiç bilinmeyen görseli…

Her paylaşımı ayrı bir olay yaratan Demet Akalın, sosyal medyada yapmış olduğu yazım ve noktalama hatalarıyla her geçen gün daha çok takipçi arıtıyor. Bilmeden yazım hatası yapan ve anlamda karmaşa oluşturan pop müziğinin kraliçesi Demet Akalın’ın yıllar önceki fotoğrafı ise şok etkisi yarattı. Aram tam 30 yıl geçtiğini gösteren bu paylaşım, dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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23 Şub 2022 - 12:09 Ankara- Yaşam

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