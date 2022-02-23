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23 Şub 2022 - 12:58

Masumlar Apartmanı Dizisinde Esat ve Gülben Boşanıyor! Esat Bu Gerçeğe Katlanamadı; Apartman Ayağa Kalktı! Gülben’in Yeni Aşkı…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı yine akılları başlardan aldı götürdü! Esat ve Gülben’in boşanacağı konuşulmaya başlarken; Esat’ın gördüğü gerçekler karşısında şok geçirdiği de görüldü. Apartmanı ayağa kaldıran bu durumsa ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…