- 23 Şub 2022 - 12:58 G: 23 Şub 2022 - 13:14

Masumlar Apartmanı Dizisinde Esat ve Gülben Boşanıyor! Esat Bu Gerçeğe Katlanamadı; Apartman Ayağa Kalktı! Gülben’in Yeni Aşkı…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı yine akılları başlardan aldı götürdü! Esat ve Gülben’in boşanacağı konuşulmaya başlarken; Esat’ın gördüğü gerçekler karşısında şok geçirdiği de görüldü. Apartmanı ayağa kaldıran bu durumsa ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin bulunduğu Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her Salı farklı bir heyecanın yaşandığı Masumlar Apartmanı dizisinde Esat ve Gülben arasında çıkan krizse dengelerin değişmesine neden olmuştu. Şimdi ise iplerin inceldiği yerden koptuğu resmen görüldü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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23 Şub 2022 - 12:58 Ankara- Yaşam

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Masumlar Apartmanı Dizisinde Esat ve Gülben Boşanıyor! Esat Bu Gerçeğe Katlanamadı; Apartman Ayağa Kalktı! Gülben’in Yeni Aşkı… mask
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