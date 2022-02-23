Masumlar Apartmanı Dizisinde Esat ve Gülben Boşanıyor! Esat Bu Gerçeğe Katlanamadı; Apartman Ayağa Kalktı! Gülben’in Yeni Aşkı…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı yine akılları başlardan aldı götürdü! Esat ve Gülben’in boşanacağı konuşulmaya başlarken; Esat’ın gördüğü gerçekler karşısında şok geçirdiği de görüldü. Apartmanı ayağa kaldıran bu durumsa ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin bulunduğu Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her Salı farklı bir heyecanın yaşandığı Masumlar Apartmanı dizisinde Esat ve Gülben arasında çıkan krizse dengelerin değişmesine neden olmuştu. Şimdi ise iplerin inceldiği yerden koptuğu resmen görüldü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.