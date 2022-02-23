Kerem Bürsin Hande Erçel’in Tüm İzlerini Sildi! Ego Savaşları Sonları Olmuştu; Bürsin Büyük Haberi Verdi! Gümbür Gümbür…

Ekranların yakışıklı isimlerinden biri olan Kerem Bürsin, FOX TV ekranlarından yayınlanan “Sen Çal Kapımı” dizisinin finalinin ardından yeni projeleri için yurt dışına gitmişti. Bir süredir kendisine gelen teklifleri değerlendiren ünlü oyuncu Kerem Bürsin, yeni adresini resmen duyurdu. Kerem Bürsin’i özleyenlere ilaç gibi gelecek olan o dizi, yayın adresini de nihayet belirledi! Peki, Kerem Bürsin’in yeni projesi ne? Kerem Bürsin’in yeni dizisi ne, nerede yayınlanacak? İşte, detaylar…