Kerem Bürsin Hande Erçel’in Tüm İzlerini Sildi! Ego Savaşları Sonları Olmuştu; Bürsin Büyük Haberi Verdi! Gümbür Gümbür…
Ekranların yakışıklı isimlerinden biri olan Kerem Bürsin, FOX TV ekranlarından yayınlanan “Sen Çal Kapımı” dizisinin finalinin ardından yeni projeleri için yurt dışına gitmişti. Bir süredir kendisine gelen teklifleri değerlendiren ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile ilgili son detay ve gelişmeler haberimizde. İşte Kerem Bürsin'in yeni yolculuğu...
Ekranların yakışıklı isimlerinden biri olan Kerem Bürsin, FOX TV ekranlarından yayınlanan “Sen Çal Kapımı” dizisinin finalinin ardından yeni projeleri için yurt dışına gitmişti. Bir süredir kendisine gelen teklifleri değerlendiren ünlü oyuncu Kerem Bürsin, yeni adresini resmen duyurdu. Kerem Bürsin’i özleyenlere ilaç gibi gelecek olan o dizi, yayın adresini de nihayet belirledi! Peki, Kerem Bürsin’in yeni projesi ne? Kerem Bürsin’in yeni dizisi ne, nerede yayınlanacak? İşte, detaylar…
23 Şub 2022 - 13:09 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.