- 23 Şub 2022 - 13:13 G: 23 Şub 2022 - 13:19

Merve Boluğur’un Yasak Aşkı Ortaya Çıktı! Murat Dalkılıç Bunu Duyarsa Yeniden Yıkılacak! Meğer Bir Dönem….

Bir süredir müzik kariyerine geçiş aşamalarıyla anılan Merve Boluğur, birlikte çalıştığı Emre Kaya ile çok sık anılır oldu. İkili hakkında çıkan aşk dedikodularını Merve Boluğur’un yalanlamasına karşın, Emre Kaya’nın bu iddialara sürekli olarak sessiz kalması ikilinin hakkında çıkan dedikoduların artarak devam etmesine neden oluyordu. İşte Merve Boluğur ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Bir süredir müzik kariyerine geçiş aşamalarıyla anılan Merve Boluğur, birlikte çalıştığı Emre Kaya ile çok sık anılır oldu. İkili hakkında çıkan aşk dedikodularını Merve Boluğur’un yalanlamasına karşın, Emre Kaya’nın bu iddialara sürekli olarak sessiz kalması ikilinin hakkında çıkan dedikoduların artarak devam etmesine neden oluyordu. Emre Kaya’nın o dedikodulara neden sessiz kaldığı ise, nihayet ortaya çıktı! Peki, Merve Boluğur’un yasak aşkı kim? Merve Boluğur ile Emre Kaya birlikte mi? Merve Boluğur ile Emre Kaya arasında ne var? İşte, detaylar…


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23 Şub 2022 - 13:13 - Magazin

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