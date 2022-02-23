- 23 Şub 2022 - 13:19 G: 23 Şub 2022 - 13:27

Gönül Dağı Dizisinden Sefer Ayrılıyor! Ölümün Kıyısına Geldi; Her Şey Bitti! Bundan Sonrasının Toplanır Bir Yanı Yok…

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni olan Gönül Dağı dizisi, şu sıralar daha heyecanlı bir hal aldı. Sürükleyici aile hikayesini son bölümü ile birlikte daha da heyecanlı hale getiren Gönül Dağı dizisi, seyircisini yeni bölüm fragmanı konusunda meraklandırmaya başladı. Sizde yeni bölüm ile birlikte Sefer'in diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyorsanız işte detaylar...

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni olan Gönül Dağı dizisi, şu sıralar daha heyecanlı bir hal aldı. Sürükleyici aile hikayesini son bölümü ile birlikte daha da heyecanlı hale getiren Gönül Dağı dizisi, seyircisini yeni bölüm fragmanı konusunda meraklandırmaya başladı. Bu cumartesi yayınlanacak olan 53. yeni bölüm fragmanını yayınlayan Gönül Dağı dizisi, o sahneleriyle dikkatleri üzerine çekti. Fragmanda yer alan Sefer detayı ise, tüm Gönül Dağı izleyenlerini adeta şoke etti! Peki, Gönül Dağı dizisinde neler oluyor? Gönül Dağı dizisi 52. son bölümde ne oldu? Gönül Dağı dizisi 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

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23 Şub 2022 - 13:19 - Dizi Haberleri

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