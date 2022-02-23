Gönül Dağı Dizisinden Sefer Ayrılıyor! Ölümün Kıyısına Geldi; Her Şey Bitti! Bundan Sonrasının Toplanır Bir Yanı Yok…
TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni olan Gönül Dağı dizisi, şu sıralar daha heyecanlı bir hal aldı. Sürükleyici aile hikayesini son bölümü ile birlikte daha da heyecanlı hale getiren Gönül Dağı dizisi, seyircisini yeni bölüm fragmanı konusunda meraklandırmaya başladı. Sizde yeni bölüm ile birlikte Sefer'in diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyorsanız işte detaylar...
TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni olan Gönül Dağı dizisi, şu sıralar daha heyecanlı bir hal aldı. Sürükleyici aile hikayesini son bölümü ile birlikte daha da heyecanlı hale getiren Gönül Dağı dizisi, seyircisini yeni bölüm fragmanı konusunda meraklandırmaya başladı. Bu cumartesi yayınlanacak olan 53. yeni bölüm fragmanını yayınlayan Gönül Dağı dizisi, o sahneleriyle dikkatleri üzerine çekti. Fragmanda yer alan Sefer detayı ise, tüm Gönül Dağı izleyenlerini adeta şoke etti! Peki, Gönül Dağı dizisinde neler oluyor? Gönül Dağı dizisi 52. son bölümde ne oldu? Gönül Dağı dizisi 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
23 Şub 2022 - 13:19 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.