Buse Varol’dan Alişan’a Şok Eden Mesaj! Boşanma Arifesine Gelmişlerdi; Varol Titretti! Yeni Bir Sayfa Mı Açılıyor?

Bir süredir Alişan ile olan evliliği üzerinde dolaşan kara bulutlar ile anılan Buse Varol, herkesi şoke edecek bir imaj değişikliğine gitti. Yeni imajı ile kameralar karşısına geçen Buse Varol, herkesi şoke ederken; fotoğrafta yer alan o detay ise, Alişan ile arasında yaşandığı iddia edilen sorunlara son noktayı koydu! Peki, Buse Varol nasıl bir değişim geçirdi? Buse Varol nasıl bir imaj değişikliğine gitti? İşte, detaylar…

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