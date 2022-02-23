Buse Varol’dan Alişan’a Şok Eden Mesaj! Boşanma Arifesine Gelmişlerdi; Varol Titretti! Yeni Bir Sayfa Mı Açılıyor?
Bir süredir Alişan ile olan evliliği üzerinde dolaşan kara bulutlar ile anılan Buse Varol, herkesi şoke edecek bir imaj değişikliğine gitti. Yeni imajı ile kameralar karşısına geçen Buse Varol, herkesi şoke ederken; fotoğrafta yer alan o detay ise oldukça ilgi çekici çıktı. işte Buse Varol'un yeni sayfa için attığı ilk adım ve detayları...
Bir süredir Alişan ile olan evliliği üzerinde dolaşan kara bulutlar ile anılan Buse Varol, herkesi şoke edecek bir imaj değişikliğine gitti. Yeni imajı ile kameralar karşısına geçen Buse Varol, herkesi şoke ederken; fotoğrafta yer alan o detay ise, Alişan ile arasında yaşandığı iddia edilen sorunlara son noktayı koydu! Peki, Buse Varol nasıl bir değişim geçirdi? Buse Varol nasıl bir imaj değişikliğine gitti? İşte, detaylar…
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23 Şub 2022 - 13:26 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.