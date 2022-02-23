Survivor Yarışmacısından Skandal Sözler! Acun Ilıcalı Duysa Şok Olup Titrer! Hikmet’in Başına Belaydı; O Açıklaması Milyonları Ayağa Kaldırdı! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının en eğlenceli isimlerinden biri olan Sabriye Şengül, Hikmet’le olan ilişkisiyle milyonları şok ediyordu. Adeta Hikmet’in başına bela olan Sabriye, şimdi sözleriyle şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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