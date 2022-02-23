23 Şub 2022 - 13:27 Güncelleme: 23 Şub 2022 - 13:42
Survivor Yarışmacısından Skandal Sözler! Acun Ilıcalı Duysa Şok Olup Titrer! Hikmet’in Başına Belaydı; O Açıklaması Milyonları Ayağa Kaldırdı! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyurmuş olan Sabriye’den skandal sözler geldi. Acun Ilıcalı’nın bile duyup titreyeceğine dair yorumlar alan yarışmacının sözleri milyonları ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının en eğlenceli isimlerinden biri olan Sabriye Şengül, Hikmet’le olan ilişkisiyle milyonları şok ediyordu. Adeta Hikmet’in başına bela olan Sabriye, şimdi sözleriyle şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.