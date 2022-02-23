Alişan’ın Eşi Buse Varol’u Gören Tanıyamıyor! Saçı, Başı, İmajı… Kilosu Bile Haftalar İçerisinde Değişti! Son Halini Gören Titriyor…

Uzun bir süredir evliliğinde kara bulutlar olduğu iddia edilen Buse Varol, şu sıralar ne yapsa olay oluyor. Açıklamalarından paylaşımlarına kadar birçok hamle gündeme gelirken yapılan son paylaşım ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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