23 Şub 2022 - 13:59 Güncelleme: 23 Şub 2022 - 14:14
Alişan’ın Eşi Buse Varol’u Gören Tanıyamıyor! Saçı, Başı, İmajı… Kilosu Bile Haftalar İçerisinde Değişti! Son Halini Gören Titriyor…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’u gören tanıyamaz hale geldi. Saçı, imajı adeta her şeyi değişen Buse Varol, haftalar içerisinde tam tamına 35 santim incelmişti. Son haliyse şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Uzun bir süredir evliliğinde kara bulutlar olduğu iddia edilen Buse Varol, şu sıralar ne yapsa olay oluyor. Açıklamalarından paylaşımlarına kadar birçok hamle gündeme gelirken yapılan son paylaşım ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.