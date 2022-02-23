Survivor Ayşe Yüksel Şok Etti! Acun Medya Öyle Bir Karar Verdi Ki, Diskalifiyenin Üzerine… “Yok Artık!”
Bir süredir diskalifiye kararları ile gündemlerden düşmeyen Survivor All Star 2022 yarışmasına yeni dahil olan Ayşe Yüksel’in kimin yerine dahil olduğu herkesi meraklandırmaya başladı. Yedeklerden yarışa dahil olan Atakan Işıktutan’ın yaşadığı sakatlığın Ayşe Yüksel’e Dominik Cumhuriyeti’nin yolunu açıp açmadığı merak edilirken yarışma ile ilgili tüm detaylar haberimizde...
Bir süredir diskalifiye kararları ile gündemlerden düşmeyen Survivor All Star 2022 yarışmasına yeni dahil olan Ayşe Yüksel’in kimin yerine dahil olduğu herkesi meraklandırmaya başladı. Yedeklerden yarışa dahil olan Atakan Işıktutan’ın yaşadığı sakatlığın Ayşe Yüksel’e Dominik Cumhuriyeti’nin yolunu açıp açmadığı merak edilirken; konuyla ilgili tüm sorular Acun Ilıcalı’nın Survivor All Star 2022 yarışmasının son bölümünde gerçekleştirilen konseyde yaptığı açıklama ile yanıt buldu! Peki, Survivor Atakan Işıktutan diskalifiye mi oldu, elendi mi? Survivor Atakan Işıktutan’ın yerine Ayşe Yüksel mi geldi? işte, detaylar…
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23 Şub 2022 - 14:15 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.