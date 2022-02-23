Survivor Ayşe Yüksel Şok Etti! Acun Medya Öyle Bir Karar Verdi Ki, Diskalifiyenin Üzerine… “Yok Artık!”

Bir süredir diskalifiye kararları ile gündemlerden düşmeyen Survivor All Star 2022 yarışmasına yeni dahil olan Ayşe Yüksel’in kimin yerine dahil olduğu herkesi meraklandırmaya başladı. Yedeklerden yarışa dahil olan Atakan Işıktutan’ın yaşadığı sakatlığın Ayşe Yüksel’e Dominik Cumhuriyeti’nin yolunu açıp açmadığı merak edilirken; konuyla ilgili tüm sorular Acun Ilıcalı’nın Survivor All Star 2022 yarışmasının son bölümünde gerçekleştirilen konseyde yaptığı açıklama ile yanıt buldu! Peki, Survivor Atakan Işıktutan diskalifiye mi oldu, elendi mi? Survivor Atakan Işıktutan’ın yerine Ayşe Yüksel mi geldi? işte, detaylar…

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