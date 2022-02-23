- 23 Şub 2022 - 14:20 G: 23 Şub 2022 - 14:26

Aleyna Tilki’nin Annesini Görenler Cayır Cayır Yanıyor! Süper Ötesi Minisiyle; Spor Salonunda… “Yandık Be Kadın!”

Ünlü pop şarkıcısı Aleyna Tilki’nin annesi olması nedeniyle sosyal medya platformlarında bir hayli popüler hale gelen Havva Öztel, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Cüretkar paylaşımları ile her defasında adından söz ettiren Havva Öztel, son paylaşımı ile sosyal medya takipçilerinin adeta yüreğini hop ettirdi. İşte ortalığı cayır cayır yakan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ile ilgili son detaylar...

Ünlü pop şarkıcısı Aleyna Tilki’nin annesi olması nedeniyle sosyal medya platformlarında bir hayli popüler hale gelen Havva Öztel, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Cüretkar paylaşımları ile her defasında adından söz ettiren Havva Öztel, son paylaşımı ile sosyal medya takipçilerinin adeta yüreğini hop ettirdi. Gençliği ve fiziği ile dikkat çeken Havva Öztel’in o paylaşımda giydiği kombin ise, fotoğrafa damga vuran detay oldu! Peki, Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, ne paylaştı? Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel ne giydi? İşte, detaylar…

23 Şub 2022 - 14:20 - Magazin

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