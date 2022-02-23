Aleyna Tilki’nin Annesini Görenler Cayır Cayır Yanıyor! Süper Ötesi Minisiyle; Spor Salonunda… “Yandık Be Kadın!”
Ünlü pop şarkıcısı Aleyna Tilki’nin annesi olması nedeniyle sosyal medya platformlarında bir hayli popüler hale gelen Havva Öztel, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Cüretkar paylaşımları ile her defasında adından söz ettiren Havva Öztel, son paylaşımı ile sosyal medya takipçilerinin adeta yüreğini hop ettirdi. İşte ortalığı cayır cayır yakan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ile ilgili son detaylar...
Ünlü pop şarkıcısı Aleyna Tilki’nin annesi olması nedeniyle sosyal medya platformlarında bir hayli popüler hale gelen Havva Öztel, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Cüretkar paylaşımları ile her defasında adından söz ettiren Havva Öztel, son paylaşımı ile sosyal medya takipçilerinin adeta yüreğini hop ettirdi. Gençliği ve fiziği ile dikkat çeken Havva Öztel’in o paylaşımda giydiği kombin ise, fotoğrafa damga vuran detay oldu! Peki, Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, ne paylaştı? Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel ne giydi? İşte, detaylar…
23 Şub 2022 - 14:20 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.