Survivor Ayşe ve Yasin’in Geçmişi Şok Etti! Aralarında Öyle Bir Bağ Var Ki, Her Şey Yerle Bir Olacak! Meğer İkili…

Survivor All Star 2022 yarışmasına Atakan Işıktutan’ın yarış dışı bırakılmasının ardından yedek kadrodan dahil olan Ayşe Yüksel, tüm gözleri üzerine çevirdi. Ayşe Yüksel’in Survivor All Star 2022 yarışmacısı Yasin Obuz ile olan yakınlığıysa yarışa dahil olur olmaz yeniden konuşulmaya başlandı. Konuyla ilgili tartışmalara son noktayı koyan ise, Demet Akalın’ın o sözleri oldu! Peki, Demet Akalın; Survivor yarışmacıları Yasin Obuz ve Ayşe Yüksel hakkında ne dedi? Survivor Yasin ile Ayşe Yüksel arasında ne var? İşte, detaylar…

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