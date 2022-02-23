- 23 Şub 2022 - 14:25 G: 23 Şub 2022 - 14:30

Survivor Ayşe ve Yasin’in Geçmişi Şok Etti! Aralarında Öyle Bir Bağ Var Ki, Her Şey Yerle Bir Olacak! Meğer İkili…

Survivor All Star 2022 yarışmasına Atakan Işıktutan’ın yarış dışı bırakılmasının ardından yedek kadrodan dahil olan Ayşe Yüksel, tüm gözleri üzerine çevirdi. Ayşe Yüksel’in Survivor All Star 2022 yarışmacısı Yasin Obuz ile olan yakınlığıysa yarışa dahil olur olmaz yeniden konuşulmaya başlandı. İşte Survivor All Star Aşk adasından son detaylar....

Survivor All Star 2022 yarışmasına Atakan Işıktutan’ın yarış dışı bırakılmasının ardından yedek kadrodan dahil olan Ayşe Yüksel, tüm gözleri üzerine çevirdi. Ayşe Yüksel’in Survivor All Star 2022 yarışmacısı Yasin Obuz ile olan yakınlığıysa yarışa dahil olur olmaz yeniden konuşulmaya başlandı. Konuyla ilgili tartışmalara son noktayı koyan ise, Demet Akalın’ın o sözleri oldu! Peki, Demet Akalın; Survivor yarışmacıları Yasin Obuz ve Ayşe Yüksel hakkında ne dedi? Survivor Yasin ile Ayşe Yüksel arasında ne var? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

23 Şub 2022 - 14:25 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Aleyna Tilki’nin Annesini Görenler Cayır Cayır Yanıyor! Süper Ötesi Minisiyle; Spor Salonunda… “Yandık Be Kadın!” mask
Aleyna Tilki’nin Annesini Görenler Cayır Cayır Yanıyor! Süper Ötesi Minisiyle; Spor Salonunda… “Yandık Be Kadın!”
Survivor Ayşe Yüksel Şok Etti! Acun Medya Öyle Bir Karar Verdi Ki, Diskalifiyenin Üzerine… “Yok Artık!” mask
Survivor Ayşe Yüksel Şok Etti! Acun Medya Öyle Bir Karar Verdi Ki, Diskalifiyenin Üzerine… “Yok Artık!”
Alişan’ın Eşi Buse Varol’u Gören Tanıyamıyor! Saçı, Başı, İmajı… Kilosu Bile Haftalar İçerisinde Değişti! Son Halini Gören Titriyor… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’u Gören Tanıyamıyor! Saçı, Başı, İmajı… Kilosu Bile Haftalar İçerisinde Değişti! Son Halini Gören Titriyor…
Survivor Yarışmacısından Skandal Sözler! Acun Ilıcalı Duysa Şok Olup Titrer! Hikmet’in Başına Belaydı; O Açıklaması Milyonları Ayağa Kaldırdı! Neler Oluyor? mask
Survivor Yarışmacısından Skandal Sözler! Acun Ilıcalı Duysa Şok Olup Titrer! Hikmet’in Başına Belaydı; O Açıklaması Milyonları Ayağa Kaldırdı! Neler Oluyor?
Buse Varol’dan Alişan’a Şok Eden Mesaj! Boşanma Arifesine Gelmişlerdi; Varol Titretti! Yeni Bir Sayfa Mı Açılıyor? mask
Buse Varol’dan Alişan’a Şok Eden Mesaj! Boşanma Arifesine Gelmişlerdi; Varol Titretti! Yeni Bir Sayfa Mı Açılıyor?
Kerem Bürsin Hande Erçel’in Tüm İzlerini Sildi! Ego Savaşları Sonları Olmuştu; Bürsin Büyük Haberi Verdi! Gümbür Gümbür… mask
Kerem Bürsin Hande Erçel’in Tüm İzlerini Sildi! Ego Savaşları Sonları Olmuştu; Bürsin Büyük Haberi Verdi! Gümbür Gümbür…
Masumlar Apartmanı Dizisinde Esat ve Gülben Boşanıyor! Esat Bu Gerçeğe Katlanamadı; Apartman Ayağa Kalktı! Gülben’in Yeni Aşkı… mask
Masumlar Apartmanı Dizisinde Esat ve Gülben Boşanıyor! Esat Bu Gerçeğe Katlanamadı; Apartman Ayağa Kalktı! Gülben’in Yeni Aşkı…
Demet Akalın’ın Hiç Görülmemiş Fotoğrafı Ortaya Çıktı! Ağzı, Yüzü, Burnu… Tam Tamına 30 Yılı Var! Arasında Dağlar Var… mask
Demet Akalın’ın Hiç Görülmemiş Fotoğrafı Ortaya Çıktı! Ağzı, Yüzü, Burnu… Tam Tamına 30 Yılı Var! Arasında Dağlar Var…
Survivor Barış Çileden Çıktı! Sözleriyle Ortalığı İnim İnim İnletti; Hırsızı İfşaladı! Konseyi Birbirine Kattı! Nisa’nın Eski Aşkı… mask
Survivor Barış Çileden Çıktı! Sözleriyle Ortalığı İnim İnim İnletti; Hırsızı İfşaladı! Konseyi Birbirine Kattı! Nisa’nın Eski Aşkı…
Doğduğun Ev Kaderindir'in Emine'si Naz Göktan Nereli? Naz Göktan'ın Nereli Olduğunu Görünce Şaşıracaksınız... Ankara Gerçeği Şaşırttı, Meğer Memleketi… mask
Doğduğun Ev Kaderindir'in Emine'si Naz Göktan Nereli? Naz Göktan'ın Nereli Olduğunu Görünce Şaşıracaksınız... Ankara Gerçeği Şaşırttı, Meğer Memleketi…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Aleyna Tilki’nin Annesini Görenler Cayır Cayır Yanıyor! Süper Ötesi Minisiyle; Spor Salonunda… “Yandık Be Kadın!” mask
Aleyna Tilki’nin Annesini Görenler Cayır Cayır Yanıyor! Süper Ötesi Minisiyle; Spor Salonunda… “Yandık Be Kadın!”
Survivor Ayşe Yüksel Şok Etti! Acun Medya Öyle Bir Karar Verdi Ki, Diskalifiyenin Üzerine… “Yok Artık!” mask
Survivor Ayşe Yüksel Şok Etti! Acun Medya Öyle Bir Karar Verdi Ki, Diskalifiyenin Üzerine… “Yok Artık!”
Alişan’ın Eşi Buse Varol’u Gören Tanıyamıyor! Saçı, Başı, İmajı… Kilosu Bile Haftalar İçerisinde Değişti! Son Halini Gören Titriyor… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’u Gören Tanıyamıyor! Saçı, Başı, İmajı… Kilosu Bile Haftalar İçerisinde Değişti! Son Halini Gören Titriyor…
Survivor Yarışmacısından Skandal Sözler! Acun Ilıcalı Duysa Şok Olup Titrer! Hikmet’in Başına Belaydı; O Açıklaması Milyonları Ayağa Kaldırdı! Neler Oluyor? mask
Survivor Yarışmacısından Skandal Sözler! Acun Ilıcalı Duysa Şok Olup Titrer! Hikmet’in Başına Belaydı; O Açıklaması Milyonları Ayağa Kaldırdı! Neler Oluyor?
Buse Varol’dan Alişan’a Şok Eden Mesaj! Boşanma Arifesine Gelmişlerdi; Varol Titretti! Yeni Bir Sayfa Mı Açılıyor? mask
Buse Varol’dan Alişan’a Şok Eden Mesaj! Boşanma Arifesine Gelmişlerdi; Varol Titretti! Yeni Bir Sayfa Mı Açılıyor?
Gönül Dağı Dizisinden Sefer Ayrılıyor! Ölümün Kıyısına Geldi; Her Şey Bitti! Bundan Sonrasının Toplanır Bir Yanı Yok… mask
Gönül Dağı Dizisinden Sefer Ayrılıyor! Ölümün Kıyısına Geldi; Her Şey Bitti! Bundan Sonrasının Toplanır Bir Yanı Yok…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status