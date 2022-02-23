Survivor Ayşe ve Yasin’in Geçmişi Şok Etti! Aralarında Öyle Bir Bağ Var Ki, Her Şey Yerle Bir Olacak! Meğer İkili…
Survivor All Star 2022 yarışmasına Atakan Işıktutan’ın yarış dışı bırakılmasının ardından yedek kadrodan dahil olan Ayşe Yüksel, tüm gözleri üzerine çevirdi. Ayşe Yüksel’in Survivor All Star 2022 yarışmacısı Yasin Obuz ile olan yakınlığıysa yarışa dahil olur olmaz yeniden konuşulmaya başlandı. İşte Survivor All Star Aşk adasından son detaylar....
Survivor All Star 2022 yarışmasına Atakan Işıktutan’ın yarış dışı bırakılmasının ardından yedek kadrodan dahil olan Ayşe Yüksel, tüm gözleri üzerine çevirdi. Ayşe Yüksel’in Survivor All Star 2022 yarışmacısı Yasin Obuz ile olan yakınlığıysa yarışa dahil olur olmaz yeniden konuşulmaya başlandı. Konuyla ilgili tartışmalara son noktayı koyan ise, Demet Akalın’ın o sözleri oldu! Peki, Demet Akalın; Survivor yarışmacıları Yasin Obuz ve Ayşe Yüksel hakkında ne dedi? Survivor Yasin ile Ayşe Yüksel arasında ne var? İşte, detaylar…
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23 Şub 2022 - 14:25 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.