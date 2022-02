Anasayfa/

Foto Galeri/

23 Şub 2022 - 14:25

Survivor Ayşe ve Yasin’in Geçmişi Şok Etti! Aralarında Öyle Bir Bağ Var Ki, Her Şey Yerle Bir Olacak! Meğer İkili…

Survivor All Star 2022 yarışmasına Atakan Işıktutan’ın yarış dışı bırakılmasının ardından yedek kadrodan dahil olan Ayşe Yüksel, tüm gözleri üzerine çevirdi. Ayşe Yüksel’in Survivor All Star 2022 yarışmacısı Yasin Obuz ile olan yakınlığıysa yarışa dahil olur olmaz yeniden konuşulmaya başlandı. İşte Survivor All Star Aşk adasından son detaylar....