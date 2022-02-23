23 Şub 2022 - 14:48 Güncelleme: 23 Şub 2022 - 14:50
Arda Kural’dan Sarp Levendoğlu’na Şok Sözler! Yerli Leonardo DiCaprio Açtı Ağzını Yumdu Gözünü… Mekanın Sahibi Olarak Dönmeye Hazırlanıyor!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Arda Kural, Savaşçı gibi köklü bir dizide adını duyurmuş daha sonra birçok yapımda yer almış olan Sarp Levendoğlu’na skandal sözlerde bulundu! Leonardo DiCaprio’ya benzerliğiyle anılan Arda Kural, adeta açtı ağzını yumdu gözünü! Mekanın sahibi olarak dönmesine ramak kala…
Emret Komutanım gibi köklü bir yapımda yer alarak adını duyurmuş olan Arda Kural, kısa bir süre önce imaj tazelemiş ve saç ektirmişti. Bu değişimiyle yeniden ekranlara geleceği konuşulan Arda Kural, sözleriyle şoku yaşattı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.