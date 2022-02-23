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23 Şub 2022 - 14:48

Arda Kural’dan Sarp Levendoğlu’na Şok Sözler! Yerli Leonardo DiCaprio Açtı Ağzını Yumdu Gözünü… Mekanın Sahibi Olarak Dönmeye Hazırlanıyor!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Arda Kural, Savaşçı gibi köklü bir dizide adını duyurmuş daha sonra birçok yapımda yer almış olan Sarp Levendoğlu’na skandal sözlerde bulundu! Leonardo DiCaprio’ya benzerliğiyle anılan Arda Kural, adeta açtı ağzını yumdu gözünü! Mekanın sahibi olarak dönmesine ramak kala…