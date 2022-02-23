Pınar Altuğ Sosyal Medyayı Yaktı Yıktı! Taytını Giyip; Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Sosyal Medya Onu Konuşuyor; Resmen Doğal Afet!
Ekranların ve podyumların sevilen isimlerinden biri olan Pınar Altuğ, yaptığı o paylaşım ile adeta akılları baştan aldı. Sosyal medya hesabından geçtiğimiz gün yeni bir paylaşım daha yapan Pınar Altuğ, fiziğiyle ve verdiği poz ile sosyal medya kullanıcıların gündemine adeta bomba gibi düştü. Sizde ilerleyen yaşına rağmen hala ortalığı yakıp, kavuran Pınar Altuğ ile ilgili son detayları merak ediyorsanız işte detaylar...
Ekranların ve podyumların sevilen isimlerinden biri olan Pınar Altuğ, yaptığı o paylaşım ile adeta akılları baştan aldı. Sosyal medya hesabından geçtiğimiz gün yeni bir paylaşım daha yapan Pınar Altuğ, fiziğiyle ve verdiği poz ile sosyal medya kullanıcıların gündemine adeta bomba gibi düştü. Öte yandan Pınar Altuğ’un fotoğrafına gelen o yorumlar, ünlü ismin fiziğine bir kez daha övgüler yağmasını sağladı! Peki, Pınar Altuğ ne paylaştı? Pınar Altuğ nasıl bir paylaşım yaptı? İşte, detaylar…
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23 Şub 2022 - 14:50 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.