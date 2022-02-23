Pınar Altuğ Sosyal Medyayı Yaktı Yıktı! Taytını Giyip; Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Sosyal Medya Onu Konuşuyor; Resmen Doğal Afet!

Ekranların ve podyumların sevilen isimlerinden biri olan Pınar Altuğ, yaptığı o paylaşım ile adeta akılları baştan aldı. Sosyal medya hesabından geçtiğimiz gün yeni bir paylaşım daha yapan Pınar Altuğ, fiziğiyle ve verdiği poz ile sosyal medya kullanıcıların gündemine adeta bomba gibi düştü. Öte yandan Pınar Altuğ’un fotoğrafına gelen o yorumlar, ünlü ismin fiziğine bir kez daha övgüler yağmasını sağladı! Peki, Pınar Altuğ ne paylaştı? Pınar Altuğ nasıl bir paylaşım yaptı? İşte, detaylar…



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