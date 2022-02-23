Survivor Tarihinde Bir İlk Yaşandı! Acun Ilıcalı Sınırları Zorladı; 1 Saat Boyunca Ekiple… Yasin’e Resmen “Pılını Pırtını Topla Git” Dedi!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da biri ilk yaşandı! Tarih böylesine hiçbir zaman şahit olmamışken; acun Ilıcalı’nın ise sınırları zorladığı görüldü. 1 saat boyunca ekiple toplantı yapıldığını belirtti. Adeta sözleriyle “Pılını pırtını topla git” mesajını veren Acun Ilıcalı, Survivor izleyicisine büyük şoku yaşattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Survivor’un ekranlara gelen son bölümünde ise acil konsey toplanmıştı. Yasin ve Hikmet’in birbirine sözlü ve temaslı kavga çıkartması üzerine kurul toplanmıştı. Acun Medya, tarihte ilk kez böyle bir karar verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.