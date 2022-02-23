Survivor Tarihinde Bir İlk Yaşandı! Acun Ilıcalı Sınırları Zorladı; 1 Saat Boyunca Ekiple… Yasin’e Resmen “Pılını Pırtını Topla Git” Dedi!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Survivor’un ekranlara gelen son bölümünde ise acil konsey toplanmıştı. Yasin ve Hikmet’in birbirine sözlü ve temaslı kavga çıkartması üzerine kurul toplanmıştı. Acun Medya, tarihte ilk kez böyle bir karar verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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