- 23 Şub 2022 - 15:12 G: 23 Şub 2022 - 15:16

Survivor Tarihinde Bir İlk Yaşandı! Acun Ilıcalı Sınırları Zorladı; 1 Saat Boyunca Ekiple… Yasin’e Resmen “Pılını Pırtını Topla Git” Dedi!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da biri ilk yaşandı! Tarih böylesine hiçbir zaman şahit olmamışken; acun Ilıcalı’nın ise sınırları zorladığı görüldü. 1 saat boyunca ekiple toplantı yapıldığını belirtti. Adeta sözleriyle “Pılını pırtını topla git” mesajını veren Acun Ilıcalı, Survivor izleyicisine büyük şoku yaşattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Survivor’un ekranlara gelen son bölümünde ise acil konsey toplanmıştı. Yasin ve Hikmet’in birbirine sözlü ve temaslı kavga çıkartması üzerine kurul toplanmıştı. Acun Medya, tarihte ilk kez böyle bir karar verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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23 Şub 2022 - 15:12 Ankara- Yaşam

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