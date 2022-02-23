Çukur’un Celasun’u Yeni Aşkıyla Şok Etti! El Ele Yakalandı; Ortalık Karıştı! Aldatma İddiaları Ağızları Açık Bıraktı! Meğer…
Geçtiğimiz günlerde magazin basının gündemine bomba gibi düşen Kubilay Aka ve Aslı Bekiroğlu’nun birlikte olduğu yönündeki iddiaların ardı bir türlü kesilmedi. Ortaya çıkan bir video ile birlikte olduğu iddia edilen Kubilay Aka ve Aslı Bekiroğlu’nun konuyla ilgili sessizliği devam ederken ikili ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Geçtiğimiz günlerde magazin basının gündemine bomba gibi düşen Kubilay Aka ve Aslı Bekiroğlu’nun birlikte olduğu yönündeki iddiaların ardı bir türlü kesilmedi. Ortaya çıkan bir video ile birlikte olduğu iddia edilen Kubilay Aka ve Aslı Bekiroğlu’nun konuyla ilgili sessizliği devam ederken; Aslı Bekiroğlu’nun birlikte olduğu bilinen Çağrı Telkıvıran, o iddialar karşısında bakın ne yaptı! Peki, Kubilay Aka ile Aslı Bekiroğlu birlikte mi? Kubilay Aka ile Aslı Bekiroğlu yeni bir aşka mi yelken açtı? İşte, detaylar…
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23 Şub 2022 - 15:08 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.