Bahar Candan’ın Ablası Durmak Nedir Bilmiyor! Bu Kez Hiçbir Şey Giymeden Paylaştı! Görenler Şok İçerisinde Kalıyor!

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Nihal Candan, attığı o video ile herkesi adeta şoke etti. Videoda neredeyse çıplak olan Nihal Candan, sosyal medya kullanıcıların aklını başından alırken; bu haftanın en çok konuşulan paylaşımına da imzasını şüphesiz attı! Peki, Bahar Candan’ın ablası Nihal Candan ne paylaştı? Nihal Candan, çıplak fotoğraf mı paylaştı? İşte, detaylar…



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