Bahar Candan’ın Ablası Durmak Nedir Bilmiyor! Bu Kez Hiçbir Şey Giymeden Paylaştı! Görenler Şok İçerisinde Kalıyor!
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Nihal Candan, attığı o video ile herkesi adeta şoke etti. Videoda neredeyse çıplak olan Nihal Candan, sosyal medya kullanıcıların aklını başından alırken bakın o paylaşımları nasıl. İşte detaylar...
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Nihal Candan, attığı o video ile herkesi adeta şoke etti. Videoda neredeyse çıplak olan Nihal Candan, sosyal medya kullanıcıların aklını başından alırken; bu haftanın en çok konuşulan paylaşımına da imzasını şüphesiz attı! Peki, Bahar Candan’ın ablası Nihal Candan ne paylaştı? Nihal Candan, çıplak fotoğraf mı paylaştı? İşte, detaylar…
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23 Şub 2022 - 15:17 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.