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23 Şub 2022 - 15:37

Alişan ve Buse Varol’un Oğlundan Kahreden Haber! Ağzı Yüzü; Son Hali Hüngür Hüngür Ağlattı! Öyle Bir Kaza Geçirdi Ki, Yürekler Sızlıyor!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol’un küçük oğlu Burak’tan kahreden haber geldi! Ağzı yüzü, daha doğrusu son hali yüreklerin yanmasına neden oldu. Alişan ve Buse Varol sevenleri Burak’ın son halini görünce adeta hüngür hüngür ağladı! Geçirdiği kaza sonrasında yüzünde morluklar oluşan Burak, gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…