Alişan ve Buse Varol’un Oğlundan Kahreden Haber! Ağzı Yüzü; Son Hali Hüngür Hüngür Ağlattı! Öyle Bir Kaza Geçirdi Ki, Yürekler Sızlıyor!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol’un küçük oğlu Burak’tan kahreden haber geldi! Ağzı yüzü, daha doğrusu son hali yüreklerin yanmasına neden oldu. Alişan ve Buse Varol sevenleri Burak’ın son halini görünce adeta hüngür hüngür ağladı! Geçirdiği kaza sonrasında yüzünde morluklar oluşan Burak, gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Kısa bir süre önce Alişan ve Buse Varol, kızları Eliz’in 1. Yaş gününü kutlamak için organizasyonlar düzenlemişlerdi. Alişan ailesiyle küçük bir kutlama yaparken; Buse Varol ise organizasyon düzenlemişti. İkilinin kızlarının doğum gününde yan yana gelmemesi ise boşanma iddialarının artmasına neden olmuştu. Gündeme bomba gibi düşen bu boşanma iddiaları konuşulurken; küçük oğulları Burak’ın geçirdiği kaza şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.