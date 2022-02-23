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23 Şub 2022 - 15:56

Survivor Barış İçin Skandal İhraç Kararı! “Aman Acun Ilıcalı Görmesin!” O Hatası Her Şeyin Bitmesine Neden Oldu! Twitter Onu Konuşuyor…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Barış için skandal ihraç kararı verileceğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Yaptığı hatayı görenler ise “Aman Acun Ilıcalı görmesin” yorumlarına neden oldu. Her şeyin bitmesine neden olan o hamle ise gündeme bomba gibi düştü! Öyle ki, Twitter onu konuşmaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…