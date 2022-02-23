- 23 Şub 2022 - 15:56 G: 23 Şub 2022 - 16:09

Survivor Barış İçin Skandal İhraç Kararı! “Aman Acun Ilıcalı Görmesin!” O Hatası Her Şeyin Bitmesine Neden Oldu! Twitter Onu Konuşuyor…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Barış için skandal ihraç kararı verileceğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Yaptığı hatayı görenler ise “Aman Acun Ilıcalı görmesin” yorumlarına neden oldu. Her şeyin bitmesine neden olan o hamle ise gündeme bomba gibi düştü! Öyle ki, Twitter onu konuşmaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ödül oyunun oynandığı Survivor’da Gönüllüler ve Ünlüler kıyasıya mücadele vermişti. Oyunun yıldızı Nisa olurken; ödülü kazanan takımsa Gönüllüler olmuştu. Ödülün açıklandığı sırada Barış Murat Yağcı’nın verdiği tepkiyse gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

23 Şub 2022 - 15:56 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Alişan ve Buse Varol’un Oğlundan Kahreden Haber! Ağzı Yüzü; Son Hali Hüngür Hüngür Ağlattı! Öyle Bir Kaza Geçirdi Ki, Yürekler Sızlıyor! mask
Alişan ve Buse Varol’un Oğlundan Kahreden Haber! Ağzı Yüzü; Son Hali Hüngür Hüngür Ağlattı! Öyle Bir Kaza Geçirdi Ki, Yürekler Sızlıyor!
Bahar Candan’ın Ablası Durmak Nedir Bilmiyor! Bu Kez Hiçbir Şey Giymeden Paylaştı! Görenler Şok İçerisinde Kalıyor! mask
Bahar Candan’ın Ablası Durmak Nedir Bilmiyor! Bu Kez Hiçbir Şey Giymeden Paylaştı! Görenler Şok İçerisinde Kalıyor!
Survivor Tarihinde Bir İlk Yaşandı! Acun Ilıcalı Sınırları Zorladı; 1 Saat Boyunca Ekiple… Yasin’e Resmen “Pılını Pırtını Topla Git” Dedi! mask
Survivor Tarihinde Bir İlk Yaşandı! Acun Ilıcalı Sınırları Zorladı; 1 Saat Boyunca Ekiple… Yasin’e Resmen “Pılını Pırtını Topla Git” Dedi!
Çukur’un Celasun’u Yeni Aşkıyla Şok Etti! El Ele Yakalandı; Ortalık Karıştı! Aldatma İddiaları Ağızları Açık Bıraktı! Meğer… mask
Çukur’un Celasun’u Yeni Aşkıyla Şok Etti! El Ele Yakalandı; Ortalık Karıştı! Aldatma İddiaları Ağızları Açık Bıraktı! Meğer…
Pınar Altuğ Sosyal Medyayı Yaktı Yıktı! Taytını Giyip; Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Sosyal Medya Onu Konuşuyor; Resmen Doğal Afet! mask
Pınar Altuğ Sosyal Medyayı Yaktı Yıktı! Taytını Giyip; Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Sosyal Medya Onu Konuşuyor; Resmen Doğal Afet!
Arda Kural’dan Sarp Levendoğlu’na Şok Sözler! Yerli Leonardo DiCaprio Açtı Ağzını Yumdu Gözünü… Mekanın Sahibi Olarak Dönmeye Hazırlanıyor! mask
Arda Kural’dan Sarp Levendoğlu’na Şok Sözler! Yerli Leonardo DiCaprio Açtı Ağzını Yumdu Gözünü… Mekanın Sahibi Olarak Dönmeye Hazırlanıyor!
Survivor Ayşe ve Yasin’in Geçmişi Şok Etti! Aralarında Öyle Bir Bağ Var Ki, Her Şey Yerle Bir Olacak! Meğer İkili… mask
Survivor Ayşe ve Yasin’in Geçmişi Şok Etti! Aralarında Öyle Bir Bağ Var Ki, Her Şey Yerle Bir Olacak! Meğer İkili…
Aleyna Tilki’nin Annesini Görenler Cayır Cayır Yanıyor! Süper Ötesi Minisiyle; Spor Salonunda… “Yandık Be Kadın!” mask
Aleyna Tilki’nin Annesini Görenler Cayır Cayır Yanıyor! Süper Ötesi Minisiyle; Spor Salonunda… “Yandık Be Kadın!”
Survivor Ayşe Yüksel Şok Etti! Acun Medya Öyle Bir Karar Verdi Ki, Diskalifiyenin Üzerine… “Yok Artık!” mask
Survivor Ayşe Yüksel Şok Etti! Acun Medya Öyle Bir Karar Verdi Ki, Diskalifiyenin Üzerine… “Yok Artık!”
Alişan’ın Eşi Buse Varol’u Gören Tanıyamıyor! Saçı, Başı, İmajı… Kilosu Bile Haftalar İçerisinde Değişti! Son Halini Gören Titriyor… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’u Gören Tanıyamıyor! Saçı, Başı, İmajı… Kilosu Bile Haftalar İçerisinde Değişti! Son Halini Gören Titriyor…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Alişan ve Buse Varol’un Oğlundan Kahreden Haber! Ağzı Yüzü; Son Hali Hüngür Hüngür Ağlattı! Öyle Bir Kaza Geçirdi Ki, Yürekler Sızlıyor! mask
Alişan ve Buse Varol’un Oğlundan Kahreden Haber! Ağzı Yüzü; Son Hali Hüngür Hüngür Ağlattı! Öyle Bir Kaza Geçirdi Ki, Yürekler Sızlıyor!
Bahar Candan’ın Ablası Durmak Nedir Bilmiyor! Bu Kez Hiçbir Şey Giymeden Paylaştı! Görenler Şok İçerisinde Kalıyor! mask
Bahar Candan’ın Ablası Durmak Nedir Bilmiyor! Bu Kez Hiçbir Şey Giymeden Paylaştı! Görenler Şok İçerisinde Kalıyor!
Survivor Tarihinde Bir İlk Yaşandı! Acun Ilıcalı Sınırları Zorladı; 1 Saat Boyunca Ekiple… Yasin’e Resmen “Pılını Pırtını Topla Git” Dedi! mask
Survivor Tarihinde Bir İlk Yaşandı! Acun Ilıcalı Sınırları Zorladı; 1 Saat Boyunca Ekiple… Yasin’e Resmen “Pılını Pırtını Topla Git” Dedi!
Çukur’un Celasun’u Yeni Aşkıyla Şok Etti! El Ele Yakalandı; Ortalık Karıştı! Aldatma İddiaları Ağızları Açık Bıraktı! Meğer… mask
Çukur’un Celasun’u Yeni Aşkıyla Şok Etti! El Ele Yakalandı; Ortalık Karıştı! Aldatma İddiaları Ağızları Açık Bıraktı! Meğer…
Pınar Altuğ Sosyal Medyayı Yaktı Yıktı! Taytını Giyip; Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Sosyal Medya Onu Konuşuyor; Resmen Doğal Afet! mask
Pınar Altuğ Sosyal Medyayı Yaktı Yıktı! Taytını Giyip; Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Sosyal Medya Onu Konuşuyor; Resmen Doğal Afet!
Arda Kural’dan Sarp Levendoğlu’na Şok Sözler! Yerli Leonardo DiCaprio Açtı Ağzını Yumdu Gözünü… Mekanın Sahibi Olarak Dönmeye Hazırlanıyor! mask
Arda Kural’dan Sarp Levendoğlu’na Şok Sözler! Yerli Leonardo DiCaprio Açtı Ağzını Yumdu Gözünü… Mekanın Sahibi Olarak Dönmeye Hazırlanıyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status