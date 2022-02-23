Survivor Barış İçin Skandal İhraç Kararı! “Aman Acun Ilıcalı Görmesin!” O Hatası Her Şeyin Bitmesine Neden Oldu! Twitter Onu Konuşuyor…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Barış için skandal ihraç kararı verileceğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Yaptığı hatayı görenler ise “Aman Acun Ilıcalı görmesin” yorumlarına neden oldu. Her şeyin bitmesine neden olan o hamle ise gündeme bomba gibi düştü! Öyle ki, Twitter onu konuşmaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ödül oyunun oynandığı Survivor’da Gönüllüler ve Ünlüler kıyasıya mücadele vermişti. Oyunun yıldızı Nisa olurken; ödülü kazanan takımsa Gönüllüler olmuştu. Ödülün açıklandığı sırada Barış Murat Yağcı’nın verdiği tepkiyse gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.