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23 Şub 2022 - 16:27

Tarım Kredi Market’ten Dolar Kuruna Tokat! Sıvıyağ 92 Lira, Çay 39 Lira… BİM Market’e Tarihi Rest Geldi! Poşet Poşet Alışveriş Yapacaksınız…

Vatandaşın belini büken ve zor duruma sokan zamlara neden olan dolar kurundaki artışa tokat Tarım Kredi Market’ten geldi! Şu sıralar rağbet gören ve yemeklerin olmazsa olmazı olan Ayçiçek yağının 5 litresi sadece 92,50 liraya satılırken; sabah – akşam fark etmeksizin için siyah çayın 1 kilosu ise sadece 39,90 liraya satılmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…