Tarım Kredi Market’ten Dolar Kuruna Tokat! Sıvıyağ 92 Lira, Çay 39 Lira… BİM Market’e Tarihi Rest Geldi! Poşet Poşet Alışveriş Yapacaksınız…
Vatandaşın belini büken ve zor duruma sokan zamlara neden olan dolar kurundaki artışa tokat Tarım Kredi Market’ten geldi! Şu sıralar rağbet gören ve yemeklerin olmazsa olmazı olan Ayçiçek yağının 5 litresi sadece 92,50 liraya satılırken; sabah – akşam fark etmeksizin için siyah çayın 1 kilosu ise sadece 39,90 liraya satılmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz günlerde BİM Market, aktüel ürünlerini duyurmuş ve KDV indirimiyle birlikte yeni indirimlerini de duyurmuştu. Bunun altında kalmak istemeyen diğer marketler ise yeni indirimlerini afişleriyle duyurmuştu. Market savaşlarının kazananı tabi ki de sıvıyağı bile 92 liraya satan Tarım Kredi Market oldu! Poşet poşet alışveriş keyfi sunacak olan Tarım Kredi Market, cebini düşünenlerden tam not aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.