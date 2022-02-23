- 23 Şub 2022 - 16:27 G: 23 Şub 2022 - 16:45

Tarım Kredi Market’ten Dolar Kuruna Tokat! Sıvıyağ 92 Lira, Çay 39 Lira… BİM Market’e Tarihi Rest Geldi! Poşet Poşet Alışveriş Yapacaksınız…

Vatandaşın belini büken ve zor duruma sokan zamlara neden olan dolar kurundaki artışa tokat Tarım Kredi Market’ten geldi! Şu sıralar rağbet gören ve yemeklerin olmazsa olmazı olan Ayçiçek yağının 5 litresi sadece 92,50 liraya satılırken; sabah – akşam fark etmeksizin için siyah çayın 1 kilosu ise sadece 39,90 liraya satılmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz günlerde BİM Market, aktüel ürünlerini duyurmuş ve KDV indirimiyle birlikte yeni indirimlerini de duyurmuştu. Bunun altında kalmak istemeyen diğer marketler ise yeni indirimlerini afişleriyle duyurmuştu. Market savaşlarının kazananı tabi ki de sıvıyağı bile 92 liraya satan Tarım Kredi Market oldu! Poşet poşet alışveriş keyfi sunacak olan Tarım Kredi Market, cebini düşünenlerden tam not aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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23 Şub 2022 - 16:27 Ankara- Yaşam

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TMO Market Zamlara Resti Çekti! TMO'da KDV'siz 5 lt Rafine Ayçiçek Yağı 92 lira! İşte TMO 22 Şubat sıvı yağ fiyatları! Yetişen Alacak… mask
TMO Market Zamlara Resti Çekti! TMO'da KDV'siz 5 lt Rafine Ayçiçek Yağı 92 lira! İşte TMO 22 Şubat sıvı yağ fiyatları! Yetişen Alacak…
Tarım Kredi Market Resmen Çıldırdı! İndirimlere Doymuyor, Resmen Bedavaya Satacak! Bakliyat Fiyatları Ağızları Açık Bıraktı! 5 TL, 10 TL, 20 TL... mask
Tarım Kredi Market Resmen Çıldırdı! İndirimlere Doymuyor, Resmen Bedavaya Satacak! Bakliyat Fiyatları Ağızları Açık Bıraktı! 5 TL, 10 TL, 20 TL...
Tarım Kredi Market Dur Durak Bilmiyor! Ayçiçek Yağı 114 Lira, Çay 25 Lira, Et 31 Lira! Makarna, Un, Çay, Şeker... Market Tıka Basa Doldu! mask
Tarım Kredi Market Dur Durak Bilmiyor! Ayçiçek Yağı 114 Lira, Çay 25 Lira, Et 31 Lira! Makarna, Un, Çay, Şeker... Market Tıka Basa Doldu!
Tarım Kredi Market Zam Yerine İndirim Serisini Sürdürüyor! Tavuktan Salçaya; En Ucuzu Burada! A101 Market’te Resti Çekti, Yarışa Girdi! Neler Oluyor? mask
Tarım Kredi Market Zam Yerine İndirim Serisini Sürdürüyor! Tavuktan Salçaya; En Ucuzu Burada! A101 Market’te Resti Çekti, Yarışa Girdi! Neler Oluyor?
BİM Market KDV İndirimi Sonrası Fiyatları Açıkladı! Ayçiçek Yağı 1 LT, 2 LT ve 5 LT Fiyatlar Şok Etti! Marketler Arasında Sıcak Savaş Başlıyor! mask
BİM Market KDV İndirimi Sonrası Fiyatları Açıkladı! Ayçiçek Yağı 1 LT, 2 LT ve 5 LT Fiyatlar Şok Etti! Marketler Arasında Sıcak Savaş Başlıyor!
Tarım Kredi Market Sıvı Yağlarda Muhteşem İndirimini Yaptı! BİM’e Tarihi Resti Çekti, Raflar Boşalma Noktasına Geldi! 5 Litre Sıvıyağ… mask
Tarım Kredi Market Sıvı Yağlarda Muhteşem İndirimini Yaptı! BİM’e Tarihi Resti Çekti, Raflar Boşalma Noktasına Geldi! 5 Litre Sıvıyağ…
Gimsa En Sonunda Çıldırdı, Dolar Kuruna Resti Çekti! Ayçiçek Yağı 24 TL, 31 TL ve 119 Liraya Litre Litre Alacaksınız! Şeker, Sıvıyağ, Çay… Yok Parasına Satılıyor! mask
Gimsa En Sonunda Çıldırdı, Dolar Kuruna Resti Çekti! Ayçiçek Yağı 24 TL, 31 TL ve 119 Liraya Litre Litre Alacaksınız! Şeker, Sıvıyağ, Çay… Yok Parasına Satılıyor!
Tarım Kredi Market Dur Durak Bilmiyor! BİM ve A101’le Yarışa Girdi! Tek Fiyatı Yapıştırdı; Dolara Resti Çekti! “Resmen Bedava” mask
Tarım Kredi Market Dur Durak Bilmiyor! BİM ve A101’le Yarışa Girdi! Tek Fiyatı Yapıştırdı; Dolara Resti Çekti! “Resmen Bedava”
Şok Market Zam Mam Dinlemedi! Peynirden Deterjana Her Şey Resmen Bedava! Bitmesine Saatler Kaldı! “Yok Artık” mask
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A101 Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim Kararı! Ayçiçek Yağı 23 TL, 30 TL ve 39 Liraya Litre Litre Alacaksınız! Çaydan Deterjana Büyük…
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Tarım Kredi Market’ten Dolar Kuruna Tokat! Sıvıyağ 92 Lira, Çay 39 Lira… BİM Market’e Tarihi Rest Geldi! Poşet Poşet Alışveriş Yapacaksınız… mask
Tarım Kredi Market’ten Dolar Kuruna Tokat! Sıvıyağ 92 Lira, Çay 39 Lira… BİM Market’e Tarihi Rest Geldi! Poşet Poşet Alışveriş Yapacaksınız…
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