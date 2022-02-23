Survivor’da Elenen İsim İfşa Edildi! Kırmızı Kar Yağmazsa; “Elveda” Diyecek! Acun Medya Bile Halaya Duracak! Yunus Emre Mi, Yasin Mi?
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da elenen isim resmen açığa çıktı! Kırmızı kar yağmazsa yarışmaya ve hayallerine “Elveda” diyeceği resmen ortaya çıktı! Bunun üzerine birçok kişi “Acun Medya bile halaya duracak” yorumunda bulundu! İşte Survivor hayatı biten isim…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Sevilerek takip edilen yarışmanın son bölümünde başrol olarak Hikmet ve Yasin olmuştu. Aralarında çıkan skandal kavganın ardından Acil durum konseyi yapılmıştı. Hikmet’e sadece 2 ödül oyun cezası verilirken; Yasin ise tam tamına 6 ödülden men yemişti. Tüm bunların yanı sıra Survivor’dan elenecek isimse bu akşam ekranlara gelecekti. Peki, Nagihan, Yasin, Yunus Emre ve Gökhan arasından hangi isim yarışmaya veda eden isim oldu?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.