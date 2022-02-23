Survivor’da Elenen İsim İfşa Edildi! Kırmızı Kar Yağmazsa; “Elveda” Diyecek! Acun Medya Bile Halaya Duracak! Yunus Emre Mi, Yasin Mi?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Sevilerek takip edilen yarışmanın son bölümünde başrol olarak Hikmet ve Yasin olmuştu. Aralarında çıkan skandal kavganın ardından Acil durum konseyi yapılmıştı. Hikmet’e sadece 2 ödül oyun cezası verilirken; Yasin ise tam tamına 6 ödülden men yemişti. Tüm bunların yanı sıra Survivor’dan elenecek isimse bu akşam ekranlara gelecekti. Peki, Nagihan, Yasin, Yunus Emre ve Gökhan arasından hangi isim yarışmaya veda eden isim oldu?

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