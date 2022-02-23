Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil’in Yatak Pozu Olay Yarattı! İncecik Belini Kanıtladı; Açıldı Saçıldı! Sınırları Zorladıkça Zorluyor…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, yatak pozuyla nefesleri kesti. İncecik belini giymiş olduğu sütyenle kanıtlayan Yasmin Erbil, açıldı saçıldı. Cesur pozlarında sınırları zorlayan başarılı oyuncu Yasmin Erbil, gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Kumru’nun en yakın arkadaşı Canan karakterine hayat veren Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, her hamlesiyle olay olmuştu. Diziden geçtiğimiz aylarda ayrılan Yasmin Erbil’in ara ara sahneleri yine dizide gösterilmişti. Diziyle tamamen bağını koparan Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yapmış olduğu yatak pozuyla nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.