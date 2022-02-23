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23 Şub 2022 - 18:12

Survivor Nisa’nın Yarışmadan Aldığı Ücret Kafayı Yedirtti! Sevgiliyse Paraları Birleştirse Ev, Araba, Şato Bile Alıyorlar! Acun Ilıcalı Balya Balya…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran ve All Star sezonunda yer almayı başaran Nisa Bölükbaşı’nın aldığı ücret kafayı yedirtti. Sevgilisi Ogeday Girişken’le paraları birleştirirse; lüks bir ev, iyi bir araç bile aldığı ortaya çıkınca birçok kişi “Şato bile alır ya” yorumlarında bulundu! Acun Ilıcalı’nın yarışmacılara balya balya para ödediği ortaya çıkarken; milyonları şok eden rakamlar…