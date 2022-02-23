Survivor Nisa’nın Yarışmadan Aldığı Ücret Kafayı Yedirtti! Sevgiliyse Paraları Birleştirse Ev, Araba, Şato Bile Alıyorlar! Acun Ilıcalı Balya Balya…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran ve All Star sezonunda yer almayı başaran Nisa Bölükbaşı’nın aldığı ücret kafayı yedirtti. Sevgilisi Ogeday Girişken’le paraları birleştirirse; lüks bir ev, iyi bir araç bile aldığı ortaya çıkınca birçok kişi “Şato bile alır ya” yorumlarında bulundu! Acun Ilıcalı’nın yarışmacılara balya balya para ödediği ortaya çıkarken; milyonları şok eden rakamlar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde ayrı bir heyecan yaşatan Survivor All Star, dün akşamki bölümüyle büyük şoku yaşatmıştı. Sevilerek izlenen yarışmada Hikmet ve Yasin birbirine girmiş; sinkaflı sözler sarf edilmiş ve temaslı kavga görüntüleri ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Nisa Bölükbaşı’nın kazandığı miktar ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.