Esra Erol’da Canlı Yayında Şok Kavga! Kayınbabasına Saldırdı; Tekme Tokat Dayak Attı! Esra Erol’da Ceylan ve Ramazan Kimdir, Ceylan – Ramazan Olayı Nedir?

Kısa bir süre önce programa katılan Ceylan ve Ramazan programa katılmıştı. İkili, Esra Erol’dan aileleriyle barışmak istediği yönünde isteklerini dile getirmişti. O sırada Ceylan’ın annesi Azize, 3 aylık hamile kızına canlı yayından ulaşmış ve “Benim Ceylan diye bir kızım yok. Ben onu sildim” yorumunda bulunmuştu. İkili daha sonra arayı düzeltmiş; Ceylan abisinin yanına bile gitmişti. Şimdi ise ikili arasında olaylar koptu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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