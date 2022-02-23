Esra Erol’da Canlı Yayında Şok Kavga! Kayınbabasına Saldırdı; Tekme Tokat Dayak Attı! Esra Erol’da Ceylan ve Ramazan Kimdir, Ceylan – Ramazan Olayı Nedir?
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da şok kavga görüntüleri seyircileri büyük şoka uğrattı. Canlı yayında kayınbabasına saldıran isim; tekme tokat dayak attı! Esra Erol’da programına damgasını vuran ve “Boşanamam ve dul kalamam” sözleriyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Peki, Ceylan ve Ramazan kimdir ve olay ne?
Kısa bir süre önce programa katılan Ceylan ve Ramazan programa katılmıştı. İkili, Esra Erol’dan aileleriyle barışmak istediği yönünde isteklerini dile getirmişti. O sırada Ceylan’ın annesi Azize, 3 aylık hamile kızına canlı yayından ulaşmış ve “Benim Ceylan diye bir kızım yok. Ben onu sildim” yorumunda bulunmuştu. İkili daha sonra arayı düzeltmiş; Ceylan abisinin yanına bile gitmişti. Şimdi ise ikili arasında olaylar koptu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.