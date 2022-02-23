- 23 Şub 2022 - 19:02 G: 23 Şub 2022 - 19:18

Survivor Adem Her Şeyi İfşaladı! Hikmet Hakkında Olay Sözlere Yer Verdi; Ortalık Karıştı! Meğer Kavga Sırasında… “Yok Artık”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da dün itibariyle kıyamet resmen koptu! Hikmet hakkında skandal sözlere yer veren Adem Kılıççı, ortalığı karıştırdı. Hikmet’in kavga sırasındaki tutumunu ifşalayan Adem, milyonlara “Yok artık” dedirtti. Meğer Yasin ve Hikmet kavgasında Hikmet…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star’da Yasin, Hikmet’in kendisine iftira attığını dile getirmiş ve canlı yayın sonrasında saldırıda bulunmuştu. Hikmet’le hem sözlü hem de fiziksel olarak kavgaya giren Yasin’e ise 6 oyundan men cezası verilmişti. Peki, Survivor’da yaşanan kavga hakkında Adem Kılıççı neler dedi?

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23 Şub 2022 - 19:02 Ankara- Yaşam

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