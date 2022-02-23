Survivor Adem Her Şeyi İfşaladı! Hikmet Hakkında Olay Sözlere Yer Verdi; Ortalık Karıştı! Meğer Kavga Sırasında… “Yok Artık”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da dün itibariyle kıyamet resmen koptu! Hikmet hakkında skandal sözlere yer veren Adem Kılıççı, ortalığı karıştırdı. Hikmet’in kavga sırasındaki tutumunu ifşalayan Adem, milyonlara “Yok artık” dedirtti. Meğer Yasin ve Hikmet kavgasında Hikmet…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star’da Yasin, Hikmet’in kendisine iftira attığını dile getirmiş ve canlı yayın sonrasında saldırıda bulunmuştu. Hikmet’le hem sözlü hem de fiziksel olarak kavgaya giren Yasin’e ise 6 oyundan men cezası verilmişti. Peki, Survivor’da yaşanan kavga hakkında Adem Kılıççı neler dedi?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.