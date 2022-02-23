Survivor Adem Her Şeyi İfşaladı! Hikmet Hakkında Olay Sözlere Yer Verdi; Ortalık Karıştı! Meğer Kavga Sırasında… “Yok Artık”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star’da Yasin, Hikmet’in kendisine iftira attığını dile getirmiş ve canlı yayın sonrasında saldırıda bulunmuştu. Hikmet’le hem sözlü hem de fiziksel olarak kavgaya giren Yasin’e ise 6 oyundan men cezası verilmişti. Peki, Survivor’da yaşanan kavga hakkında Adem Kılıççı neler dedi?

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