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23 Şub 2022 - 19:26

Serenay Sarıkaya’nın Nereli Olduğunu Duyunca Küçük Dilinizi Yutacaksınız! Bu Kadar Güzel Olmasının Sebebi Belli Oldu! Meğer Serenay Sarıkaya…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya, bu kez de gündeme memleketiyle düştü. Adına şiirler yazılan ve “Güzellerin cenneti” olarak bilinen şehirde doğmuş olan Serenay Sarıkaya’nın güzelliğinin nedeni de bu şekilde ortaya çıktı! Bir bakanın bir daha baktığı Serenay Sarıkaya meğer…