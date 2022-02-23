Serenay Sarıkaya’nın Nereli Olduğunu Duyunca Küçük Dilinizi Yutacaksınız! Bu Kadar Güzel Olmasının Sebebi Belli Oldu! Meğer Serenay Sarıkaya…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya, bu kez de gündeme memleketiyle düştü. Adına şiirler yazılan ve “Güzellerin cenneti” olarak bilinen şehirde doğmuş olan Serenay Sarıkaya’nın güzelliğinin nedeni de bu şekilde ortaya çıktı! Bir bakanın bir daha baktığı Serenay Sarıkaya meğer…
Uzun bir süredir televizyon dünyasından uzakta kalan Serenay Sarıkaya, en son Şahmeran dizisinin çekimleri için Adana’ya gitmişti. Adana’yı çok sevdiğini dile getiren Serenay Sarıkaya, dizi çekimleri hakkında bir açıklama yapmamıştı. Kısa bir süre önce talihsiz bir olay yaşatan Serenay Sarıkaya, hayranı tarafından saldırıya uğramıştı. Peki, Serenay Sarıkaya, nereli?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.