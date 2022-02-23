İbrahim Tatlıses’e Hayatının En Büyük Şoku Geldi! Öyle Bir Para Kazanacaktı ki, Akılları Durduracaktı! Şimdi Hayal Oldu… Tamamen İptal!

Burhaniye Mahallesi, Taylıeli Mahallesi’nde 23.761 metrekare alana sahip 3 bloktan oluşacak AVM için geçtiğimiz yıl 28 Aralık 2021 tarihinde ihalesini gerçekleştirdi. Kapalı teklif usulüyle yapılan ihaleyi, İbrahim Tatlıses kazanmıştı. Tatlıses adına katılan şirketin genel müdürü Şule Yazar ise resmen ihaleyi üstlenen isim olarak kendini göstermiş olmuştu. Büyük paraların döneceği düşünülen ihalede Tatlıses’e verilen iptal kararı, bu paraların önüne geçmiş oldu.

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