- 23 Şub 2022 - 19:47 G: 23 Şub 2022 - 19:53

İbrahim Tatlıses’e Hayatının En Büyük Şoku Geldi! Öyle Bir Para Kazanacaktı ki, Akılları Durduracaktı! Şimdi Hayal Oldu… Tamamen İptal!

Balıkesir / Burhaniye ilçesinde İbrahim Tatlıses çok büyük bir şok yaşadı. İbrahim Tatlıses’in kazandığı AVM’nin yapımı ve işletilmesi ihalesinin iptal edilmesine karar verildi. Belediye tarafından altına imza atılan açıklamada; yeterli rekabet ortamının olmaması ve yer seçimindeki kamuoyunun hassasiyetinin göz önüne alınmasıyla sözleşmesinin iptal edildiği iletildi.

Burhaniye Mahallesi, Taylıeli Mahallesi’nde 23.761 metrekare alana sahip 3 bloktan oluşacak AVM için geçtiğimiz yıl 28 Aralık 2021 tarihinde ihalesini gerçekleştirdi. Kapalı teklif usulüyle yapılan ihaleyi, İbrahim Tatlıses kazanmıştı. Tatlıses adına katılan şirketin genel müdürü Şule Yazar ise resmen ihaleyi üstlenen isim olarak kendini göstermiş olmuştu. Büyük paraların döneceği düşünülen ihalede Tatlıses’e verilen iptal kararı, bu paraların önüne geçmiş oldu.

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23 Şub 2022 - 19:47 Ankara- Yaşam

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