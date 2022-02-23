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23 Şub 2022 - 20:02

Alişan Hayranları Delirdi! “Buse Varol’la Barıştı” Milyonlar Yaşananlar Karşısında Şok Oldu, Ortalık Çalkalanıyor! İkili Yapamadı mı?

Alişan ile evliliklerinin üzerinde çok uzun zamandan beri kara bulutların dolaştığı iddia edilmekte olan ve bununla birlikte boşanacaklarıyla ilgili çıkan haberlerle gündem haline gelen Buse Varol; geçtiğimiz haftalarda tektaşını çıkartarak milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Buse Varol, söz konusu tektaşı geri taktı. Bu ise; Alişan ve Buse Varol çiftinin barıştığına işaret oldu.