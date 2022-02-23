Alişan Hayranları Delirdi! “Buse Varol’la Barıştı” Milyonlar Yaşananlar Karşısında Şok Oldu, Ortalık Çalkalanıyor! İkili Yapamadı mı?
Alişan ile evliliklerinin üzerinde çok uzun zamandan beri kara bulutların dolaştığı iddia edilmekte olan ve bununla birlikte boşanacaklarıyla ilgili çıkan haberlerle gündem haline gelen Buse Varol; geçtiğimiz haftalarda tektaşını çıkartarak milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Buse Varol, söz konusu tektaşı geri taktı. Bu ise; Alişan ve Buse Varol çiftinin barıştığına işaret oldu.
6 Şubat tarihinde kızları Eliz’in 1. Yaş gününü ayrı ayrı şekilde kutlayan Alişan ve Buse Varol çiftinin boşanma aşamasında olduğu iddiaları ilk olarak burada ortaya çıkmıştı. Devamında söz konusu çift, boşanma iddialarına bir yenisinin daha ekleneceği ayrı ayrı çocuklarıyla vakit geçirme provalarına girmişlerdi. Ayrılık kararı aldıklarına artık kesin gözle bakılan çiftin, yasal işlemleri başlattığı da iddialar arasında yerini almıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.