ASKİ Ankara Su Kesintileri: 24 Şubat 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 24 Şubat 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’nın 25 ilçesinde yaşanabilecek olan su altyapısı eksiklerine karşın ekiplerini her an sahada tutmaya devam eden ASKİ, 24 Şubat 2022 Perşembe günü Ankara’da yaşanabilecek olan su kesintilerine karşı başkentlileri uyarıyor. Peki, ASKİ 24 Şubat Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 24 Şubat Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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