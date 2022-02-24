24 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 24 Şubat 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Birkaç haftadır Ankara’nın dört bir yanında gerçekleştirilen elektrik altyapısı çalışmalarının ortaya çıkardığı elektrik kesintilerinden etkilenmeye başlayan Ankaralılar, 24 Şubat 2022 Perşembe günü ilçelerini etkileyecek bir çalışma olup, olmadığını merak etmeye başlıyor. Peki, 24 Şubat Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 24 Şubat Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…