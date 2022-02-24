- 24 Şub 2022 - 09:00 G: 24 Şub 2022 - 09:03

24 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 24 Şubat 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Birkaç haftadır Ankara’nın dört bir yanında gerçekleştirilen elektrik altyapısı çalışmalarının ortaya çıkardığı elektrik kesintilerinden etkilenmeye başlayan Ankaralılar, 24 Şubat 2022 Perşembe günü ilçelerini etkileyecek bir çalışma olup, olmadığını merak etmeye başlıyor. Peki, 24 Şubat Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 24 Şubat Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

24 Şub 2022 - 09:00 - Yaşam

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