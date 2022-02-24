Survivor’da Elenen İsim Göbek Attırdı! O İsim Gözyaşlarına Boğuldu, Milyonlar Halaya Girdi! “Acun Bile Rahatlamıştır!” Sosyal Medya Yıkılıyor…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da elenen isim gündeme bomba gibi düştü. Göbeklerin atıldığı hatta halayların çekildiğine dair yorumlar gelirken; birçok kişi ise “Acun Ilıcalı bile gittiği için mutlu olmuştur” sosyal medyayı yıkan bu durumsa o ismin gözyaşlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümde bir eleme yaşanmıştı. Yunus Emre, Nagihan, Yasin ve Gökhan arasından Yunus Emre elenen isim olmuştu! Milyonlarca kişinin izlediği Survivor’da yapılan bu eleme ise heyecanı artırmıştı. En az SMS’i alan Yunus Emre, hayallerine veda ederken; skandal olaylarda arka arkaya koptu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.