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24 Şub 2022 - 09:27

Survivor’da Elenen İsim Göbek Attırdı! O İsim Gözyaşlarına Boğuldu, Milyonlar Halaya Girdi! “Acun Bile Rahatlamıştır!” Sosyal Medya Yıkılıyor…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da elenen isim gündeme bomba gibi düştü. Göbeklerin atıldığı hatta halayların çekildiğine dair yorumlar gelirken; birçok kişi ise “Acun Ilıcalı bile gittiği için mutlu olmuştur” sosyal medyayı yıkan bu durumsa o ismin gözyaşlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…