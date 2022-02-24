Üç Kız Kardeş Mine’si Nazlı Senem Ünal bakın kaç yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Berker Güven İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Televizyon ekranlarının yeni dizisi olan Üç Kız Kardeş, Kanal D ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Birbirinden iddialı isimleri bir araya getiren Üç Kız Kardeş dizisi, özellikle genç yetenek Nazlı Senem Ünal ve partneri Berker Güven ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Televizyon ekranlarının yeni dizisi olan Üç Kız Kardeş, Kanal D ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Birbirinden iddialı isimleri bir araya getiren Üç Kız Kardeş dizisi, özellikle genç yetenek Nazlı Senem Ünal ile tüm gözleri üzerine çevirmeyi başardı. Üç Kız Kardeş dizisinde Mine karakterine hayat veren Nazlı Sinem Ünal’ın yaşı ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Üç Kız Kardeş Mine’si Nazlı Senem Ünal kaç yaşında? Nazlı Senem Ünal kimdir, aslen nereli? Nazlı Senem Ünal hangi dizi, filmlerde oynadı? İşte, detaylar…
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24 Şub 2022 - 10:09 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.