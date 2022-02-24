Üç Kız Kardeş Mine’si Nazlı Senem Ünal bakın kaç yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Berker Güven İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… 

Televizyon ekranlarının yeni dizisi olan Üç Kız Kardeş, Kanal D ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Birbirinden iddialı isimleri bir araya getiren Üç Kız Kardeş dizisi, özellikle genç yetenek Nazlı Senem Ünal ile tüm gözleri üzerine çevirmeyi başardı. Üç Kız Kardeş dizisinde Mine karakterine hayat veren Nazlı Sinem Ünal’ın yaşı ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Üç Kız Kardeş Mine’si Nazlı Senem Ünal kaç yaşında? Nazlı Senem Ünal kimdir, aslen nereli? Nazlı Senem Ünal hangi dizi, filmlerde oynadı? İşte, detaylar…

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